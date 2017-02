Bild: SEBASTIAN TATARU/EPA/KEYSTONE

Späte Vernunft: Rumäniens Regierung nimmt Korruptionsdekret zurück

Die rumänische Regierung hat das umstrittene Korruptionsdekret zurückgenommen. Dies teilte Gesundheitsminister Florian Bodog am Sonntag nach einer Kabinettssitzung in Bukarest mit. Gegen die Lockerung der bisherigen Anti-49Korruptionsregeln hatten in den vergangenen Tagen hunderttausende Menschen demonstriert.

