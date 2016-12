Das peinlichste Interview 2016: Sieben Minuten mit US-Komikerlegende Jerry Lewis 

In Amerika erhalten Gashi und die Hunde eines Schweizers einen Social-Media-Preis

Es gibt nichts, was es nicht gibt. In der Major League Soccer, der amerikanischen Fussball-Liga, werden auch nach der Saison noch fleissig Preise verteilt. So kommt es, dass ein ehemaliger Spieler der Super League und zwei Hunde eines Schweizers geehrt werden.

«Congratulations to the Most Social Player 2016, Shkelzen Gashi.» Mit diesen Worten gratuliert der offizielle Twitter Account der amerikanischen Fussball-Liga MSL Shkelzen Gashi zum Sieg. Der ehemalige Schweizer Torschützenkönig wurde von den Fans soeben zum «Most Social Player» des Jahres 2016 gewählt.

Die Major Soccer League weiss, dass sich Fussball längst nicht mehr nur auf dem Rasen abspielt und hat deshalb zum zweiten Mal einen Award für den beliebtesten Spieler auf Social Media …