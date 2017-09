Bild: EPA/EPA

«F*** you!» – George Clooney wettert gegen Trump, und zwar so richtig!

Der Hollywoodstar zeigt sich in einem Interview entzürnt über Aussagen des US-Präsidenten. Aber auch über Hillary Clinton findet er nicht nur gute Worte.

Inmitten der ganzen NFL-Proteste gegen Trump setzt Film-Ikone George Clooney noch einen drauf. Der US-Präsident hatte die Hollywood-Schauspieler kürzlich pauschal als «liberale Elite» abgestempelt.

«F*** you. Ich kacke nicht wie Trump auf einer goldenen Toilette. Und habe keinen Stern auf dem Hollywood Boulevard», polterte der 56-jährige Clooney in einem Interview mit Daily Beast. Solche Vorwürfe von einem Typen zu hören, den in den Reichtum hinein geboren worden sei, sei «völlig lachhaft».

Clooney schilderte, wie er als junger Mann seinen Lebensunterhalt verdienen musste. «Ich bin in Kentucky aufgewachsen, arbeitete während der Nacht im Schnapsladen. Verkaufte an den Haustüren Versicherungen.Darum musste ich lachen, als er mich als ‹Hollywood Elite› verunglimpfte.»

Im Interview kritisierte Clooney auch Hillary Clinton, welche er im Wahlkampf finanziell unterstützt hatte. Sie sei zwar sogar besser qualifiziert gewesen als einst ihr Ehemann.

«Aber kommunikativ war sie schwach. Sie konnte die Dinge einfach nicht beim Namen nennen.»

(amü)

