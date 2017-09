«Bedrohung bleibt gross»: Polizei verhindert 12 Terror-Anschläge in Frankreich

Trump überrumpelt, China überrascht – so reagiert die Welt auf Nordkoreas Atomwaffentest

Nordkorea hat seinen sechsten Atomwaffentest durchgeführt – und damit alle überrascht: die USA, Südkorea und selbst den Verbündeten China. Die erneute Provokation von Machthaber Kim setzt Peking unter Druck.

Um 11 Uhr am Sonntagmorgen nehmen die Menschen in Chinas Nordosten eine schwere Erschütterung wahr: «Ich lag auf dem Sofa und wunderte mich, warum ich mich plötzlich so schwindlig fühle», sagt Fang Linping, 58. «Ich stand auf, und als ich zum Fenster ging, bemerkte ich, dass die Erde bebt.»

Frau Fang lebt in Jilin, mehr als 200 Kilometer von der Grenze zu Nordkorea entfernt. In der Stadt Yanyi, die nur 30 Kilometer vor der Grenze liegt, ist das Beben noch stärker wahrzunehmen. …