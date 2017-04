So wollen Macron und Le Pen Frankreichs Wirtschaft umkrempeln

Wer wird Frankreichs nächster Präsident? Eine EU-Gegnerin, die das Land abschotten will? Oder ein Sozialliberaler, der umfassende Reformpläne für die marode Wirtschaft hat? Die wichtigsten Positionen im Vergleich.

Die erste Runde am Sonntag war bereits spannend, doch tatsächlich geht Frankreichs Präsidentschaftswahl nun erst in die heisse Phase: Am 7. Mai kämpfen Emmanuel Macron, Anführer der Bürgerbewegung «En Marche!», und Marine Le Pen, Chefin der rechtspopulistischen Partei Front National, in der Stichwahl um den Einzug in den Pariser Präsidentenpalast. Beide haben völlig konträre Vorstellungen für die wirtschaftspolitische Zukunft Frankreichs. Die wichtigsten Positionen im Überblick.

1 Europäische Union

Bild: KEYSTONE

Frankreich ist neben Deutschland der grösste und bedeutsamste Mitgliedstaat der EU. Die Wahl des Präsidenten am 7. Mai gilt deshalb auch als richtungsweisend für die komplette Europäische Union.

Emmanuel Macron positioniert sich seit geraumer Zeit als Mann, der die europäische Integration vorantreiben will. Schon in seiner Zeit als Wirtschaftsminister unter François Hollande in den Jahren 2014 bis 2016 forderte er mehrfach einen gemeinsamen Wirtschafts- und Finanzminister für die Europäische Union.

Darüber hinaus setzt sich Macron dafür ein, dass die Eurozone ein eigenes Budget für Investitionen erhält. Gelegentlich plädiert er auch für Eurobonds. Macron scheint überzeugt zu sein, dass Deutschland solch weitgehende Vorschläge akzeptiert, wenn er zunächst Frankreichs Haushaltsdefizit in Ordnung bringt. Hollande glaubt indes nicht, dass sich die Deutschen so einfach überzeugen lassen.

Bild: Michel Euler/AP/KEYSTONE

Marine Le Pen vertritt mit Blick auf Europa eine komplett gegensätzliche Position. Sie will im grossen Stil Macht von Brüssel zurück nach Paris übertragen. Frankreich soll nach ihren Vorstellungen künftig wieder autark über die Grenz-, Finanz-, Währungs- und Geldpolitik entscheiden. Aus dem europäischen Stabilitätspakt, der unter anderem eine staatliche Neuverschuldung von maximal drei Prozent pro Jahr vorsieht, will sie aussteigen.

Sollte die EU ihren Forderungen nicht binnen sechs Monaten nachkommen, will Le Pen ein Referendum über Frankreichs Ausstieg aus der Europäischen Union und dem Euro («Frexit») starten. Viele Experten glauben, dass die EU auseinander brechen würde, sollte Frankreich die Gemeinschaft tatsächlich verlassen.

2 Arbeitsmarkt

Das grösste Problem der französischen Wirtschaft ist ihr stark regulierter, unflexibler Arbeitsmarkt. Da der Schutz für Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen sehr hoch ist, stellen viele Unternehmen kaum neue Mitarbeiter ein. Junge Leute hangeln sich oft von einem befristeten Vertrag zum nächsten und erhalten oft nur schlechte Ausbildungen. Frankreichs Arbeitslosenquote liegt bei gut zehn Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit gar bei 24 Prozent.

Bild: Christophe Ena/AP/KEYSTONE

Emmanuel Macron wollte schon als Wirtschaftsminister weitreichende Reformen am Arbeitsmarkt durchsetzen – wurde aber 2015 von Hollande ausgebremst. Als Präsident dürfte Macron kräftig nachlegen.

Laut Wahlprogramm will er den Unternehmen deutlich mehr Macht einräumen: Firmen sollen künftig über alle wesentlichen Punkte von der Entlohnung bis zur Arbeitszeit selbst verhandeln dürfen. Die 35-Stunden-Woche, die vielen Franzosen so heilig ist, würde dadurch aufgeweicht, aber nicht pauschal abgeschafft. An dieses Thema traut sich nicht einmal mehr der sonst so selbstbewusst auftretende Macron heran.

Neben regulatorischen Lockerungen will der 39-Jährige auch die Qualifizierung der französischen Arbeitnehmer erhöhen. Unter anderem will Macron Berufsausbildungen verbessern und zielgenaue Weiterbildungen für Arbeitslose finanzieren. Mit solchen und weiteren Massnahmen will er die Arbeitslosigkeit auf sieben Prozent drücken.

Marine Le Pen will ebenfalls an der 35-Stunden-Woche festhalten und zudem Franzosen bei der Arbeit bevorzugen. Unternehmen sollen künftig eine Sondersteuer beim Abschluss eines Arbeitsvertrags mit einem Ausländer zahlen, schreibt sie in ihrem Wahlprogramm.

Das sogenannte Loi El Khomri – ein Gesetz, das es Firmen erleichtert, Mitarbeiter zu entlassen und unter anderem Abfindungen reduziert – will sie indes abschaffen.

3 Wirtschafts- und Fiskalpolitik

Frankreichs Wirtschaft dümpelt seit Jahrzehnten vor sich hin. Zwischen 1990 und 2007 wies sie das zweitkleinste Pro-Kopf-Wachstum aller entwickelten Länder auf; nur Italien entwickelte sich schlechter. In den vergangenen drei Jahren lag Frankreichs Wirtschaftswachstum deutlich unter dem der Eurozone. Die französischen Staatsschulden belaufen sich mittlerweile auf 96 Prozent der Wirtschaftskraft, Tendenz steigend – was nicht zuletzt an den hohen Staatsausgaben liegt: Jeder fünfte Arbeitnehmer in Frankreich gehört dem öffentlichen Dienst an.

Emmanuel Macron will Frankreichs Wachstum durch eine Reihe wirtschaftsliberaler Massnahmen wieder in Schwung bringen. Im öffentlichen Sektor will er rund 120'000 Stellen streichen. Insgesamt will er die Staatsausgaben binnen fünf Jahren um 60 Milliarden Euro senken – dafür aber ein rund 50 Milliarden Euro schweres Investitionsprogramm ausarbeiten.

Die Unternehmensteuer will Macron von 33,3 auf 25 Prozent senken, die Sozialabgaben will er ebenfalls reduzieren. Die im Volk so populäre Vermögensteuer wagt er zwar nicht abzuschaffen – will sie aber teils in eine Steuer auf Immobilienvermögen verwandeln.

Marine Le Pen setzt in puncto Wirtschaftspolitik zunächst auf Protektionismus. Sie will ausländische Waren und Dienstleistungen, wie sie schreibt, auf «intelligente» Weise an den Grenzen abwehren. Öffentliche Aufträge will sie nur noch an französische Unternehmen vergeben. Banken will sie verstaatlichen. Zudem will sie einen Plan für die Reindustrialisierung Frankreichs ausarbeiten.

Gleichzeitig plant sie soziale Wohltaten: Menschen in den untersten drei Steuerklassen sollen von Steuersenkungen in Höhe von zehn Prozent profitieren. Die Sozialabgaben will Le Pen reduzieren.

4 Rente

Frankreichs Rentensystem gilt als ineffizient. Es gibt eine Vielzahl an Sonder- und Spezialkassen, die bestimmten Gruppen teils grosszügige Privilegien gewähren.

Emmanuel Macron hat mit Blick auf die Rente ehrgeizige Pläne: Es will sämtliche Sonderkassen abschaffen und zu einem einzigen staatlichen Rentensystem zusammenführen. Wie er das schaffen will, hat er noch nicht ausgeführt. Klar ist nur, dass er sich mit diesem Vorhaben eine Menge Feinde machen würde.

Den sozial Schwachen verspricht Macron etwas Erleichterung. Menschen, die die Mindestrente beziehen, sollen Zuschläge von bis zu 100 Euro pro Monat bekommen. Das Renteneintrittsalter will Macron bei 62 Jahren belassen.

Marine Le Pen verspricht Rentnern ein besseres Leben. Das Renteneintrittsalter will sie auf 60 Jahre senken.

Die Mindestrente will sie um bis zu 80 Euro erhöhen. Wie sie das finanzieren will, führt sie nicht aus.

Fazit

Bild: Peter Dejong/AP/KEYSTONE

Die wirtschaftspolitischen Positionen von Macron und Le Pen liegen weit auseinander. Während der Anführer von «En Marche!» auf eine Mischung aus liberalen und sozialen Reformen und stärkerer europäischer Integration setzt, will Le Pen der französischen Wirtschaft vor allem durch Abschottung zu neuem Wachstum verhelfen. Gleichzeitig verspricht sie der Bevölkerung eine Reihe sozialer Wohltaten, ohne genau zu erörtern, wie sich diese finanzieren lassen.

