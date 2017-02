Französische Präsidentschaftswahl: Macron und Bayrou besiegeln Bündnis

Drei Verdächtige wegen Anschlagplans in Frankreich festgenommen

Wegen eines mutmasslichen Anschlagplans sind in Frankreich drei Männer festgenommen worden. Die Verdächtigen seien am Dienstag im Grossraum Paris, in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille und im zentralfranzösischen Clermont-Ferrand ergriffen worden, verlautete aus Ermittlerkreisen.

Das Anschlagsvorhaben sei so weit fortgeschritten gewesen, dass der Inlandsgeheimdienst DGSI sich zum Zugriff entschieden habe. In der Wohnung eines der Verdächtigen in Clermont-Ferrand waren demnach …