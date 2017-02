Drei Verdächtige wegen Anschlagsplans in Frankreich festgenommen

Wegen eines mutmasslichen Anschlagsplans sind in Frankreich drei Männer festgenommen worden. Die Verdächtigen seien am Dienstag im Grossraum Paris, in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille und im zentralfranzösischen Clermont-Ferrand ergriffen worden, verlautete aus Ermittlerkreisen.

Das Anschlagsvorhaben sei so weit fortgeschritten gewesen, dass der Inlandsgeheimdienst DGSI sich zum Zugriff entschieden habe. In der Wohnung eines der Verdächtigen in Clermont-Ferrand waren demnach Sprengstoffexperten im Einsatz.

Frankreich ist seit Anfang 2015 von einer Reihe islamistischer Anschläge mit 238 Toten erschüttert worden. Immer wieder wurden seitdem Verdächtige festgenommen, die ebenfalls Attentate geplant haben sollen. Seit den Pariser Anschlägen vom 13. November 2015 mit 130 Toten herrscht in Frankreich der Ausnahmezustand. (sda/afp)

