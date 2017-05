Als Erstes geht Macron gleich mal bei Merkel vorbeischauen

Mehr Europa und weniger Beamte – das hat Macron mit Frankreich vor

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel trifft den neuen französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron am Montag in Berlin. Merkel freue sich darauf, Macron am späten Nachmittag im Kanzleramt zu empfangen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin.

Macron übernimmt das Amt des Staatschefs am Sonntag von seinem Vorgänger François Hollande. Die Reise nach Berlin ist seine erste Auslandsreise als Präsident Frankreichs.

Der 39-jährige Pro-Europäer Macron hatte sich am Sonntag vergangener Woche in der Stichwahl gegen die Rechtspopulistin und EU-Feindin Marine Le Pen durchgesetzt. Merkel sagte dem früheren französischen Wirtschaftsminister umgehend ihre Unterstützung bei Wirtschaftsreformen zu.

Vertreter von Union und FDP hatten Macron wegen seiner europapolitischen Vorhaben allerdings auch scharf kritisiert. Macron wirbt unter anderem für ein grosses Investitionsprogramm, finanziert aus einem gemeinsamen Haushalt der Eurostaaten. (sda/afp)

Mehr zu den Wahlen in Frankreich «Le Kid» ist an der Macht: Diese 7 Sorgen rauben Macron jetzt den Schlaf Präsident Macron ist nicht zu beneiden – doch seine «Geheimwaffe» heisst Le Pen Wenn du dieses Frankreich-Quiz vergeigst, wird Le Pen gewählt Der Anti-Trump-Effekt: Warum wir uns nicht zu früh freuen sollten Groupies, Gedränge, Geschrei: So war Justin Biebers ... ähm ... Emmanuel Macrons Party Eine Liebe à la Macron: Schweizer Paar (sie 76, er 52) spricht über Altersunterschied Der Flop mit den Fake-News: Putin-Trolle haben in Frankreich keine Chance Aus aktuellem Anlass: 10 flache Franzosenwitze (über die wir trotzdem lachen können) Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo