Macron hat allen Grund zum Lachen: Seine Partei steht laut Umfrage vor deutlichem Wahlsieg

Mehr Europa und weniger Beamte – das hat Macron mit Frankreich vor

Die Partei des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron dürfte einer Umfrage zufolge die Parlamentswahlen klar gewinnen. Die sozialliberale Partei «En marche!» kann dem Meinungsforschungsinstitut Odoxa zufolge mit 29 Prozent der Stimmen rechnen.

Die Partei liegt damit vor dem rechtsextremen Front National mit 17 Prozent, den konservativen Republikanern mit 15 Prozent und der Linkspartei «La France insoumise» mit 14 Prozent. Die bislang stärkste Partei in der Nationalversammlung, die Sozialisten, kommen der am Montag veröffentlichten Umfrage zufolge auf 5 Prozent.

Odoxa befragte im Auftrag des Radiosenders France Inter und der Zeitung «L'Express» am 22. und 23. Mai 1014 Personen. Die erste Wahlrunde findet am 11. Juni, die zweite eine Woche später statt.

Bis Ende September will Macron seine Arbeitsmarktreform durchs Parlament bringen. Danach sind Änderungen am System der Arbeitslosenversicherung und der Berufsausbildung geplant. Im kommenden Jahr steht eine Rentenreform an. (sda/reu)

