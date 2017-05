Bild: Laurent Cipriani/AP/KEYSTONE

Le Pen schwingt nach Niederlage das Tanzbein ++ Macron feiert vor dem Louvre

Der parteilose Emmanuel Macron zieht in den Elysée-Palast ein. Alle Informationen zu der Schicksalswahl in Frankreich gibt's in unserem Liveticker.



Team watson Team watson Folge mirEntfolgen

Umfrage Was hältst du von Emmanuel Macron als neuer Präsident Frankreichs? Finde ich eine gute Wahl, er ist in der jetzigen Situation der richtige Mann

Passt mir nicht, ich habe Marine Le Pen bevorzugt

Weder noch, ich war für einen anderen Kandidaten

Abstimmen 2,671 Votes zu: Was hältst du von Emmanuel Macron als neuer Präsident Frankreichs? 77% Finde ich eine gute Wahl, er ist in der jetzigen Situation der richtige Mann

6% Passt mir nicht, ich habe Marine Le Pen bevorzugt

17% Weder noch, ich war für einen anderen Kandidaten

Ticker: Frankreich Wahlen 7. Mai

Merkel hat die Raute – Le Pen hat ihr Kreuz

Frankreich und Europa Marine Le Pen: Wenn sie Frankreichs Präsidentin wird, ist Europa am Ende Geht es nach dem deutschen Verfassungsgericht, droht Euroland endgültig zu zerfallen Die Herrschaft des Mobs: Wie «Wohl und Wille des Volkes» unseren Wohlstand gefährden Wer ist der kranke Mann Europas? Nicht Italien, auch nicht Frankreich – und nein, auch nicht Deutschland!

Das könnte dich auch interessieren: So soll H&M seine Mitarbeiter in der Schweiz ausbeuten – Angestellte erzählen Zwei YouTuberinnen versuchten die Victoria's-Secret-Diät – das war keine gute Idee Xavier Naidoo? Näi, du! Er wandelt mal wieder auf dem (zu) rechten Weg Und am 100. Abend ... 12 traumhaft schöne Inseln in der Schweiz, die du vermutlich noch nie gesehen hast Amis sind herzlich, Schweizer kühl – die Höflichkeitstheorie erklärt, warum Wenn auf Netflix über Pornos gesprochen wird, stöhnt die Erotik-Branche hysterisch auf Papiersäcke sind besser als Plastiksäckli? Glas ist besser als PET? Schluss mit den Mythen Streit in Zürcher Café – wie offensiv darf man in der Öffentlichkeit stillen? 12 Dinge, die du mit dem Galaxy S8 machen kannst, die das iPhone nicht kann Aus aktuellem Anlass: 10 flache Franzosenwitze (über die wir trotzdem lachen können) Eine Fremdsprache in der Primarschule? Jawohl – mais français, s'il vous plaît! «Unfall mit viel Pech»: Steck verunfallte auf einem Terrain weit unter seinem Limit 12-Jährige wird wegen «verführerischen» Kleides von Schach-Turnier verwiesen Es hätte das Luxus-Festival des Jahrhunderts werden sollen – und endete katastrophal «Ich frage mich, ob er mehr vorhatte» – Reinhold Messner über den Tod von Ueli Steck «Schock-Therapie»: Novak Djokovic entlässt sein ganzes Team Der erste Schritt zum Fussball-Profi: So wählen die Topklubs die jüngsten Talente aus Fünf Geschichten, die zeigen, dass im Schweizer Nachtleben immer noch einiges schiefläuft Ihr letztes Bild – US-Armee gibt Foto von getöteter Fotografin frei 13 Gründe, warum du nie ein Auslandsemester machen solltest Immer nur Burka, Handschlag, Dschihadisten: Reden wir endlich über normale Muslime «Chemtrails über dem Meer» – Böhmermann singt für Naidoo und die «Hurensöhne Mannheims» Zuwanderungs-«Arena»: BaZ-Somm ist im Dichtestress und SP-Wermuth trocknet alle ab Liebe Schweiz, ich checke deine Begrüssungs-Rituale auch nach 5 Jahren noch nicht Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo