«Marine, Présidente» – am Wahl-Event von Le Pen herrscht ausgelassene Party-Stimmung

Turn-Europameister Pablo Brägger: «Es fühlte sich an wie in einem Traum»

An den Europameisterschaften in Rumänien feiern die Schweizer Turner für einen historischen Triumph. Pablo Brägger und Oliver Hegi gewinnen am Reck Gold und Silber. Noch nie zuvor gelang Schweizer Turnern an einem Grossanlass ein Doppelsieg.

Pablo Brägger, Sie haben EM-Gold am Reck gewonnen. Können Sie Ihre Emotionen beschreiben?Pablo Brägger: Es passiert gerade sehr viel in mir drin. Ich kann es noch nicht ganz realisieren und muss meine Gedanken zu erst etwas bündeln und einordnen. Es freut mich natürlich riesig, dass es geklappt hat. Und dass ich mit Oli zusammen einen Doppelsieg feiern durfte, ist unbeschreiblich.

Sie haben eine fantastische Übung gezeigt und überlegen Gold gewonnen. Haben Sie schon jemals besser geturnt?Ich …