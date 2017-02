«Le Canard Enchaîné»

«Le Canard Enchaîné» – der Name bedeutet die gefesselte oder angekettete Ente – ist in Frankreich als Satireblatt und Enthüllungszeitung eine feste Institution. Die acht Seiten voller bissiger Texte und Karikaturen sind jeden Mittwoch Pflichtlektüre für Politiker, politisch Interessierte und Journalisten anderer Medien. Kaum eine andere Zeitung ist so gut vernetzt im politischen Frankreich und hat so viele gut postierte Informanten wie der 1915 gegründete «Canard». Eine der bekanntesten Enthüllungen: 1979 deckte das Blatt auf, dass sich Frankreichs damaliger Staatschef Valéry Giscard d'Estaing vom zentralafrikanischen Diktator Bokassa wertvolle Diamanten schenken liess - ein schwerer Imageschaden für den Präsidenten, der zwei Jahre später aus dem Amt gewählt wurde. Die Satirezeitung wird jede Woche rund 390'000 Mal verkauft und steht finanziell auf soliden Füssen – obwohl sie auf Werbung verzichtet, um ihre Unabhängigkeit zu wahren. (sda/afp)