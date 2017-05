Bild: EPA

Ex-Miss Frankreich und Fussball-Legende Zidane treten gegen Le Pen nach

Wenige Tage vor dem Showdown zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen melden sich prominente Stimmen zu Wort. Sie warnen eindringlich davor, die Kandidatin des Front National (FN) zur französischen Präsidentin zu wählen. Der Regisseur Luc Besson etwa schrieb in einem umfangreichen offenen Brief, der Film, den Marine Le Pen vorschlage, sei «einfach schlecht».

Für Aufsehen sorgte die Wortmeldung von Sonia Rolland. Die 36-Jährige war 2000 zur Miss France gewählt worden. In einem Beitrag auf Facebook und Instagram erinnerte sich die gebürtige Ruanderin, die in Cluny im Burgund aufwuchs, an die Reaktionen aus der rechten Ecke. Nach ihrer Wahl habe sie mehr als 2000 Briefe mit Beleidigungen und Morddrohungen erhalten.

Anhänger des Front National hätten sie als «dreckige Negerin» beschimpft, die Frankreich nicht repräsentiere. Auf der Fussmatte und der Türfalle ihrer Wohnung habe sie Hundekot gefunden. Als Rolland 2002 erstmals den Präsidenten wählen durfte, trat FN-Gründer Jean-Marie Le Pen in der Stichwahl gegen Amtsinhaber Jacques Chirac an. Heute scheine die Partei ein sympathischeres Gesicht zu haben, «aber eigentlich wissen wir, dass ihre Ideen genauso widerwärtig sind».

"Je suis loin de toutes ces idées-là, de ce Front national. Donc évitez au maximum ça", dit Zinedine Zidane #AFP pic.twitter.com/3om3lBsPjW — Agence France-Presse (@afpfr) 28. April 2017

Am Freitag hatte sich auch Zinédine Zidane, Frankreichs Fussball-Legende schlechthin, zur Stichwahl geäussert. An einer Medienkonferenz erklärte der heutige Trainer von Real Madrid, der in Marseille als Sohn algerischer Eltern aufwuchs, er denke gleich wie 2002: «Die Ideen des Front National liegen mir fern.» Man müsse sie meiden, denn «die Extreme sind niemals gut».

Marine Le Pen konterte Zidanes Attacke mit der verbalen Blutgrätsche: «Er kann Ratschläge zum Thema Fussbal geben, darin ist er gut. Bei der Politik bin ich mir nicht so sicher.» Mit seinem Einkommen sei es verständlich, dass er Macron wähle, giftelte Le Pen mit einem Seitenhieb auf ihren Rivalen, der einst für die Bank Rothschild gearbeitet hat. (pbl)

Le Pen crasht Wahlkampf-Party von Macron

