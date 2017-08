quelle: bildarchiv preussischer Kulturbesitz

Warum Frauen in der DDR doppelt so häufig zum Höhepunkt kamen

Die Menschen in kommunistischen Staaten litten unter Mangelwirtschaft und wurden politisch unterdrückt. Doch einen Vorteil soll der Kommunismus für die Frauen gebracht haben: Sexuelle Befreiung.

Eine soziologische Studie kurz nach der Wiedervereinigung Deutschlands brachte Erstaunliches zutage. Demnach erlebten Frauen in der DDR doppelt so häufig einen Orgasmus wie Frauen aus Westdeutschland.

Auf der Grundlage dieser vergleichenden Studie stellte die US-amerikanische Professorin Kristen Ghodsee nun folgende These auf: Frauen in kommunistischen Staaten hatten das befriedigendere Sexualleben.

Warum dies so sein soll, begründete Ghodsee in einem Essay in der New York Times, das der Tages-Anzeiger aufgenommen hat.

Ghodsee führt das grössere sexuelle Vergnügen der ostdeutschen Frauen auf ökonomische Faktoren zurück. Sprich: DDR-Frauen hatten schlicht weniger Stress. Denn anders als in der BRD mussten sie nicht fürchten, wegen einer Schwangerschaft den Job zu verlieren.

Im Gegenteil: Viele sozialistische Länder stellten alleinerziehenden Müttern, Geschiedenen und Witwen zusätzliche Ressourcen zur Verfügung. Die US-Professorin schreibt: «Das reduzierte die sozialen Kosten einer ungewollten Schwangerschaft und hat die Opportunitätskosten gesenkt, wenn man Mutter wurde.»

Eine stärkere Gleichberechtigung war Teil des sozialistischen Programms. Dazu gehörte das Recht sich scheiden zu lassen oder auch die Möglichkeit abtreiben zu können.

«Wenn sie nach der Arbeit nach Hause kommt, ist sie zu müde, um noch viel mit ihrem Mann zu machen. Sie sitzen wie Zombies vor dem Fernseher.»

Damit konnten sich die Frauen im Osten ein freieres Sexualleben leisten als die Frauen im Westen.

«Nach meiner Scheidung hatte ich noch immer einen Job und meinen Lohn und ich habe keinen Mann gebraucht, der mich unterstützte. Ich konnte tun, was mir gefiel», zitiert Ghodsee eine bulgarische Zeitzeugin.

Diese zieht den Vergleich zu ihrer Tochter heute – und deren Sexualleben. «Wenn sie nach der Arbeit nach Hause kommt, ist sie zu müde, um noch viel mit ihrem Mann zu machen. Sie sitzen wie Zombies vor dem Fernseher. Als ich in ihrem Alter war, hatte ich viel mehr Spass.» (fvo)

83 Begriffe für Penis Video: watson

53 Bilder, die zeigen, warum Frauen länger leben als Männer

Das könnte dich auch interessieren: Zum 40. (angeblichen) Todestag: ELVIS LEBT! 20 handfeste Beweise dafür 7 Gründe, warum die Badenfahrt das bessere Züri Fäscht ist Macht, Mord und Monobrauen: Im Harem des persischen Schahs Koksen und kotzen – Barbie ist im 2017 angekommen Wie er Nazis verteidigt und über Wein schwafelt – Trumps irre Wutrede in 7 Akten Bürgerkrieg und Sklaverei: Die unverheilte Wunde der USA Deutscher kassiert Busse in der Schweiz – und findet das wenig witzig Obamas geniale Antwort auf Rassisten schlägt alle Twitter-Rekorde Mit Hipsterbart und Hakenkreuz: 5 alte und neue rechtsextreme Bewegungen Was ist der hohlste Traumjob der Welt? Influencer! Was diese Frau treibt, ist so grossartig wie abstossend – und ich kann nicht wegsehen Warst du besoffen, Designer? 26 Kleider-Fails, die nicht mehr gut zu machen sind Guck mal, was die Russen in einem ihrer stillgelegten Hangars verstecken Frau findet Ex auf Tinder – und erlebt zunächst eine witzige, dann eine böse Überraschung «Wir sind die grössten Loser – wenn das BGE mit uns klappt, dann klappt es überall» Die kreative Reaktion dieses Supermarkts auf Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Geheimes Chat-Protokoll aufgetaucht: Wie es wirklich zur Nordkorea-Krise kam Die Schule geht wieder los? So viel verdient dein Lehrer – der grosse Lohnreport Fanta gibt's dank den Nazis – und 12 weitere WTF-Fakten zu Cola, Limo und Co. Zwei «Irre» auf Kollisionskurs: Die Angst vor der Bombe ist zurück Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo