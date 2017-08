Bild: AP/CP

M oder F? X! Kanada will künftig Ausweise mit neutralem Geschlecht ausgeben

Menschen, die sich weder als weiblich noch als männlich empfinden, sollen in Kanada künftig Ausweise ohne Geschlechtsangabe erhalten können. In den Ausweisen und Pässen wird ein «X» an Stelle von «M» oder «F» für männlich oder weiblich markiert.

Damit sollten die Betroffenen Papiere erhalten, die «ihrer sexuellen Identität besser entsprechen», erklärte die Regierung am Donnerstag in Montréal.

In einer Übergangszeit könnten die Betroffenen zunächst ihren Wunsch vermerken lassen, dass ihr Geschlecht als «nicht spezifiziert» eingetragen wird, erklärte die Regierung weiter. Die definitive Lösung mit einem «X» soll in den Ausweisen und Pässen dann eingetragen werden, sobald dies technisch möglich sei. (viw/sda/afp)

Wir haben es gefunden – das absolut unschweizerischste Produkt mit Label «Swiss»! Video: watson

Das könnte dich auch interessieren: 10 kleine Dinge, an denen du merkst, dass du dein Leben doch ein wenig im Griff hast «Widerling»: Was Hillary Clinton von Trump hält, steht in ihrem neuen Buch Warum Pessimisten langfristig glücklicher sind Daten zur iPhone-Keynote und den neuen Google-Handys geleakt Auf Uranus und Neptun regnet es Diamanten Was beim iPhone X wirklich neu ist Spanischer Richter stoppte Abschiebung von mutmasslichem Barcelona-Drahtzieher Es Satty Insekten fressen unseren Müll – so wollen Schweizer Forscher das Abfallproblem lösen Lügen am laufenden Band: Trump erzählt fünf Unwahrheiten pro Tag Neuenburg hat jetzt einen Mindestlohn – «es ist ein Tropfen auf den heissen Stein» Roger Federer nach Rückenproblemen wieder fit Massenschlägerei unter Flüchtlingen in Calais So lief der Dwamena-Deal wirklich ab. Wir haben exklusiv die Whatsapp-Protokolle Totale Sonnenfinsternis in den USA – hier gibt's den Livestream der NASA 8 vermisste Personen nach Bergsturz in Bondo Manor baut in Basel bis zu 200 Stellen ab Um den Dienstag zu überstehen, brauchst du diese 16 Fail-GIFs Die Schule geht wieder los? So viel verdient dein Lehrer – der grosse Lohnreport Die kreative Reaktion dieses Supermarkts auf Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Bürgerkrieg und Sklaverei: Die unverheilte Wunde der USA Fanta gibt's dank den Nazis – und 12 weitere WTF-Fakten zu Cola, Limo und Co. 7 Gründe, warum die Badenfahrt das bessere Züri Fäscht ist Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo