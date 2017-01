Bild: Screenshot Youtube

Mit diesem grossartigen Video kämpft ein dänischer Sender gegen Vorurteile

Ein emotionales Video-Experiment des dänischen Senders «TV2» zeigt, warum Vorurteile und Stereotypen der falsche Weg sind, fremden Menschen zu begegnen.

«Es ist immer einfach, Leute zu schubladisieren», sagt die Off-Stimme im Hintergrund, Menschen einzuteilen in ein «Wir» und ein «Sie». Aber richtig ist es allemal nicht, wenn man Meschen in Schubladen steckt.

Das sieht auch der dänische Fernsehsender «TV2» so. Um auf das Problem mit den Vorurteilen in einer Gesellschaft aufmerksam zu machen – und auch um zu zeigen, dass es anders geht –, hat der Sender ein Video erstellt, das mit Stereotypen aufräumt.

In einem Experiment vor Kameras wurden Menschen in ihren nach Klischees aufgeteilten Gruppen mehrere Fragen gestellt. Wer war mal Klassenclown, wer tanzt gerne, wer glaubt an ein Leben nach dem Tod?

Wer mit Ja antworten konnte, stand nach vorne: Neue durchmischte Gruppen entstanden, die vermuteten Vorurteile gingen vergessen. Das Video hat mittlerweile über 350'000 Aufrufe auf Youtube. (blu)

Das könnte dich auch interessieren: Jackie Kennedy, die First Lady, die ihren Mann zum Mythos machte Dinge, die du tun solltest, solange es noch kalt ist Hier gibt’s T-Shirts für 50 Rappen, Jeans für unter 2 Franken «Wawrinka weinte wegen dem Pulli»: Die besten Reaktionen auf Mirkas Oberteil

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨