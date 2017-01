«Jeden Tag frisch zubereitet»: Bilder einer Ratte im 7-Eleven geht gerade viral

Das Bild einer Ratte, die sich in einer Vitrine an Würsten und Fischbällchen gütlich tut, geht gerade viral. Es wurde Anfang Januar in einer 7-Eleven-Filiale in Malaysia aufgenommen und über Facebook geshart.

Heute Freitag hat die Convenience-Store-Kette auf den Vorfall reagiert:

(kri)

