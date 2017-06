bild: watson.ch

Die 5 wichtigsten Fragen: So geht es jetzt weiter mit Grossbritannien

Was nun?

Die Auszählungen gehen weiter. Klar ist: Die oppositionelle Labour-Partei fährt massive Sitzgewinne ein, die Tories – die Konservativen von Premierministerin May – verlieren eine grosse Anzahl. Sie bleibt aber stärkste Kraft im Parlament. Für eine absolute Mehrheit von 326 Sitzen wird es May nicht reichen. Man spricht in einem solchen Fall von einem «Hung Parliament».

Bild: WILL OLIVER/EPA/KEYSTONE

Wenn es keine Mehrheit gibt? Wer darf dann regieren?

Beide Seiten, die Tories und die Labour-Partei, werden nun Gespräche mit den weiteren Parteien (SNP, LP, DUP, OTH) suchen, um eine Koalition mit einer Mehrheit im Parlament zu bilden. Diejenige Partei, welcher das gelingt, stellt den nächsten Premierminister oder die nächste Premierministerin.

Bild: Frank Augstein/AP/KEYSTONE

Bleibt Theresa May im Amt?

Das ist unklar. Labour-Chef Corbyn forderte sie aufgrund der massiven Verluste zum Rücktritt auf und auch innerhalb der Tories hat sie Rückhalt verloren. Das bedeutet: Mays Stuhl wackelt gewaltig, obwohl die Konservativen weiterhin am meisten Sitze halten. Möglich sind nun folgende Szenarien:

May bleibt im Amt und es gelingt ihr eine Koalition zu bilden.

May tritt zurück und ein Parteikollege übernimmt die Aufgabe der Koalitionsbildung.

Jeremy Corbyn gelingt es, eine Koalition zu bilden – dann muss May abdanken.

Bild: Frank Augstein/AP/KEYSTONE

Wie lange haben die Parteien Zeit, eine Koalition zu bilden?

Theoretisch unendlich lange. Im Jahre 2010, als es nach den Wahlen ebenfalls zu einem «Hung Parliament» kam, dauerte es 5 Tage. Danach waren sich die Konservativen und die LD (Liberal Democrats) einig. Die LD hat vor den Wahlen angekündigt, nicht bei einer Koalition mit den Tories mitmachen zu wollen.

Bild: AP/PA

Was passiert jetzt mit dem Brexit?

Premierministerin Theresa May leitete die vorgezogenen Wahlen ein, um ein klares Votum für ihren Kurs des «harten» Brexit zu erhalten. Unter dem «harten» Brexit kann man den Ausstieg Grossbritanniens aus der EU nach dem «Koste es, was wolle»-Prinzip verstehen. May will bei den Verhandlungen mit der EU keine Kompromisse eingehen, was bedeuten kann, dass Grossbritannien viele Privilegien beim Zugang zum europäischen Markt verliert.

Mays Verluste zeigen allerdings, dass die britischen Stimmbürger diesen Kurs nicht wirklich befürworten. Mays Gegner Jeremy Corbyn versprach hingegen einen «soften» Brexit. Das heisst, dass er zum Beispiel bei Einwanderungsfragen mehr Flexibilität gegenüber der EU signalisieren will, dafür aber auch auf Entgegenkommen der Europäischen Union hoffen kann.

(tog mit Materialien der BBC)

Bild: CHRISTIAN BRUNA/EPA/KEYSTONE

So reagiert die britische Presse auf den Brexit

Brexit Der Brexit wird zum Zug-Unglück Jetzt wird's hart: Grossbritannien verzichtet auf den soften Brexit Ohrfeige für Brexit-Plan von Theresa May: EU-Botschafter tritt zornig zurück Nach Brexit soll Grossbritannien (fast) nichts mehr mit der EU am Hut haben

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo