Rücktritt? Denkste! Brexit-May will auch bei den nächsten Wahlen wieder antreten

US-Aussenminister Tillerson würdigt Kim Jong Uns «Zurückhaltung»

Im Atomstreit mit Nordkorea hat US-Aussenminister Rex Tillerson die jüngste «Zurückhaltung» Pjöngjangs gewürdigt. Er sei froh, dass Nordkorea «ein gewisses Mass an Zurückhaltung» geübt habe, was es so zuletzt nicht gegeben habe. Er äusserte Hoffnung auf Gespräche.

Tillerson verwies am Dienstag vor Journalisten in Washington darauf, dass Pjöngjang seit der Verhängung neuer UNO-Sanktionen keine Atom- oder Raketentests vorgenommen habe. «Wir müssen noch mehr von ihrer Seite sehen, aber ich will …