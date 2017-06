Inferno in London: 24-stöckiges Hochhaus steht in Vollbrand

Nach dem Terror die Flammen: Die tragische Nacht im Grenfell Tower

Grossbritanniens Hauptstadt London kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Terror erschüttert ein Hochhausbrand die Briten. Um dem Flammentod zu entkommen, springen Menschen in die Tiefe oder werfen sogar ihre Kinder hinunter.

Bild: Matt Dunham/AP/KEYSTONE

Wie eine riesige brennende Fackel ragt der Grenfell Tower in den Londoner Himmel. Schreiende Menschen stehen an den Fenstern des 24 Stockwerke hohen Gebäudes. Sie blinken verzweifelt mit Taschenlampen, um auf sich aufmerksam zu machen. Winken mit Handtüchern. Rufen per Handy um Hilfe. Doch viele von ihnen können dem Flammenmeer im Stadtteil Kensington nicht mehr entkommen.

«Eine meiner Freundinnen wohnte mit ihrer Tochter in dem Haus. Sie rief mich um 1.30 Uhr an und schrie, es brenne hier.»

«Ich habe mehrere Leute aus dem Fenster springen sehen», sagt eine 37-jährige Nachbarin der Nachrichtenagentur DPA. «Die Leute haben an die Fenster geklopft. Sie haben sogar mit Weihnachtsbeleuchtung gewunken und um ihr Leben geschrien.» Das Feuer brach in der Nacht zum Mittwoch aus, als viele Bewohner in dem Koloss schliefen.

Bild: Keystone

Andere berichten, dass Eltern – von Flammen umzingelt – ihre Kinder in die Tiefe geworfen haben. Ein Baby soll auf diese Weise gerettet worden sein. Das Schicksal der anderen Kinder ist ungewiss.

«Ich habe viele Leute gesehen, die mit Laken am Fenster standen.»

«Eine meiner Freundinnen wohnte mit ihrer Tochter in dem Haus. Sie rief mich um 1.30 Uhr an und schrie, es brenne hier», sagt Marie Muszingwa, die seit 25 Jahren im Haus direkt nebenan wohnt. Sie habe ihr gesagt, sie solle frische Kleidung mitnehmen und um ihr Leben laufen. Seitdem habe sie ihre Freundin nicht mehr erreichen können. «Ich will noch nicht von dem Schlimmsten ausgehen.»

Enorme Hilfsbereitschaft

Die Hilfsbereitschaft nach der Katastrophe ist enorm. Die Menschen applaudieren Feuerwehrleuten, die aus der Absperrung kommen. Auf der Strasse stehen Tische, auf denen Spenden liegen. Helfer tragen Matratzen, die Anwohner zur Verfügung stellen, ins Gemeindehaus.

Bild: AP/PA

Es gibt Tote und viele Verletzte – die Polizei geht davon aus, dass noch mehr Leichen in dem Sozialbau gefunden werden. Die Feuerwehr hat Probleme, den Brand zu löschen. Noch viele Stunden nach dem Ausbruch des Feuers schlagen Flammen aus dem Gebäude. Trümmer fallen in die Tiefe. Hin und wieder ist ein Knall zu hören. Eine dicke Russschicht legt sich in der Umgebung ab. Manche Klumpen sind faustgross.

«Ich bin sauer, jeder in dem Block wusste, dass es Sicherheitsbedenken gab.»

«Wir konnten einfach nichts tun»

Eine andere Augenzeugin berichtet, das ganz Gebäude habe in relativ kurzer Zeit lichterloh gebrannt. «Ich habe viele Leute gesehen, die mit Laken am Fenster standen.» Das Schlimmste für sie selbst und viele andere Nachbarn sei gewesen: «Wir konnten einfach nichts tun.»

Marie und Nel aus der Nachbarschaft verteilen selbstgemachte Butterbrote an Helfer und Betroffene. Freunde von ihnen hatten Wohnungen im Hochhaus. Alle haben sich gemeldet – bis auf einen. «Er ist höchstwahrscheinlich tot», sagt Nel.

Unzureichender Feuerschutz

Im Grenfell Tower mit seinen 120 Wohnungen soll es bereits Beschwerden über unzureichenden Feuerschutz gegeben haben. «Ich bin sauer, jeder in dem Block wusste, dass es Sicherheitsbedenken gab», berichtet Marie.

Einige Anwohner sagen, es habe keinen Notausgang gegeben, andere monieren das Fehlen von Feuermeldern. Eigentlich wird der Brandschutz in Grossbritannien sehr ernst genommen.

«Diese Flammen, so etwas habe ich noch nicht gesehen.»

Polizei und Feuerwehr warnen eindringlich vor Spekulationen. «Wir werden in den kommenden Stunden und Tagen sorgfältig nach der Ursache des Feuers suchen und ermitteln, was passiert ist», sagt Londons Feuerwehrchefin Dany Cotton. Die Baufirma, die das Gebäude kürzlich sanierte, teilt mit: Alle Kontrollen, Bestimmungen im Brandschutz und sonstigen Sicherheitsstandards seien eingehalten worden.

Bild: Matt Dunham/AP/KEYSTONE

Erinnerungen an 9/11

Die Polizei hat das Areal in der Nähe des Hyde Parks weiträumig abgesperrt. Auf Rasenflächen sind völlig erschöpfte Feuerwehrleute zu sehen, die eine kleine Trinkpause einlegen. Ein Elfjähriger steht mit seinem Vater vor den Absperrbändern und blickt verängstigt auf das Hochhaus, dessen Fassade pechschwarz ist. Er vermisst seinen Freund.

Eine 45-Jährige aus der Nachbarschaft zeigt sich schockiert: «Diese Flammen, so etwas habe ich noch nicht gesehen», sagt sie. «Das hat mich an (den New Yorker Terroranschlag) 9/11 erinnert.»

Ein Angriff von Extremisten auf ein Hochhaus? Das schliesst Scotland Yard auf Anfrage klar aus. Doch London ist sensibilisiert. In Grossbritannien hat es binnen drei Monaten drei Terroranschläge gegeben. (whr/sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren: Inferno in Londoner Hochhaus: Bewohner gefangen Kein Ende in Sicht: Gebäude des Obersten Gerichtshofs in Venezuela angezündet Flüchtlinge erhalten Millionen-Entschädigung Good-News für Betroffene – Start-up bringt App gegen Migräne Verdiente Krönung einer grandiosen Karriere: Mark Streits kurioser Stanley-Cup-Triumph Dress like a «Goodfella»: So geht der perfekte Mafia-Look – vom Hut bis zum Hemdkragen Putin-Kritiker Nawalny muss ins Gefängnis: «Jetzt verpasse ich Depeche Mode» USA: Sessions dementiert Absprachen mit Russland Schweres Erdbeben erschüttert Guatemala Didier Burkhalter tritt als Bundesrat zurück Ein Abend im Luxus-Restaurant: So sieht ein Menü für 400 Franken aus Starkoch Gordon Ramsay kriegt Filet auf einem Dachziegel serviert ... und ist sprachlos Roman Josi mit Tränen in den Augen: «Es war die beste Zeit unseres Lebens» Macron-«Tsunami» bei Parlamentswahl: Der Durchmarche Lucrezia Borgia: Die päpstliche Bastardbrut der Renaissance «Die mächtigste Konsole der Welt» – diese 5 Dinge musst du über die neue Xbox One X wissen Die verlorene Ehre von Jonas Projers Skandalgast Christian K. – Ein Drama in 5 Akten ACHTUNG! An alle Badigänger: Macht euch auf diese 10 Typen gefasst! Die 5 Phasen der Trennung Was läuft mit der heutigen Gesellschaft falsch? Diese 16 Bilder zeigen's auf brutale Weise Wir haben einen neuen Bundesrat! Und er ist fresh! «Bin bei der Freundin stecken geblieben» – die verrücktesten Ausreden im Regionalfussball «Das ist für Syrien»: Islamist attackiert in Paris Polizisten – Touristen geraten in Panik «Noch vor Kurzem hätte ich das für unmöglich gehalten» – Hamid und Mohammad im Bundeshaus 10 Dinge, die du über den neuen Bundesrat wissen musst! Jupiter ist nicht nur der grösste Planet – er hält noch einen anderen Rekord Plötzlicher Sinneswandel – Trump ruft in Katar-Krise zur Einigung auf Kalifornien pfeift auf Trump und unterzeichnet Klimaabkommen mit China Saudi-Arabien vs. Katar: Darum geht es beim Showdown am Golf Blitzkrieg in der Wüste – wie Israel in sechs Tagen sein Gebiet vervierfachte Der HomePod und neue Pro-Geräte – die Apple-Keynote im Überblick 37 eklige Dinge, die wir insgeheim alle fürchterlich geniessen Mehr Menschenhandel in der Schweiz: Flüchtlingsfrauen werden zur Prostitution gezwungen Die Schweiz ist ein Kokain-Paradies – 17 Fakten zum globalen Drogenkonsum Vergiss Roger Federer! Diese 13 Schweizer Weltrekorde haben es in sich Schummeln beim Self-Scanning: Coop teilt Kunden in Vertrauens-Klassen ein Kerstin Cook im Interview: «Ja, ich gelte jetzt als ‹Curvy-Model›» «Unbelievable»: Merkel wettert gegen die USA – das ist die bizarre Antwort von Trumps Team Was du in einer Beziehung sagst, und was du wirklich damit meinst – in 10 Beispielen Macron hat Putin gerade so richtig die Stirn geboten – in 3 Punkten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo