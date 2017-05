Bild: WILL OLIVER/EPA/KEYSTONE

Der Schock sitzt tief. Theresa May nach der Explosion von Manchester

«Wir sind daran, alle Einzelheiten dessen, was von der Polizei als entsetzlicher Terroranschlag behandelt wird, herauszuarbeiten. All unsere Gedanken sind bei den Opfern und den Familien von allen, die betroffen sind», sagte die britische Premierministerin Theresa May am Dienstag nach der verheerenden Explosion nach einem Popkonzert in Manchester.

Die britische Premierministerin wird am Dienstag eine Krisensitzung der Regierung abhalten. Sie drückte den Angehörigen der Explosionsopfer von Manchester ihr Mitgefühl aus.

Auch die US-Sängerin Ariana Grande, auf deren Konzert sich die verheerende Explosion ereignete, zeigte sich nach dem Ereignis in Manchester «am Boden zerstört». «Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte», schrieb die 23-Jährige am Dienstagmorgen auf Twitter.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23. Mai 2017

Die amerikanische Popsängerin ist bei der Explosion unmittelbar nach ihrem Konzert unverletzt geblieben. «Ariana ist okay», sagte ihr Sprecher Joseph Carozza der Tageszeitung «Los Angeles Times». «Wir sind weiterhin dabei zu untersuchen, was passiert ist.»

Mutmasslicher Terroranschlag in Manchester

Aus der ganzen Welt strömten zudem Bekundungen des Mitgefühl nach Grossbritannien – etwa von Kanadas Premierminister Justin Trudeau. «Kanadier sind durch die Nachricht des schrecklichen Angriffs heute Abend in Manchester geschockt», schrieb Trudeau am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter. «Bitte nehmt die Opfer & ihre Familien in eure Gedanken auf.» (sda/dpa/afp)

