Mitten im Wahlkampf tritt Boris Johnson ins Fettnäpfchen

Cyber-Attacken legen britische Spitäler lahm

Eine breite Welle von Cyber-Attacken hat am Freitag Spitäler in Grossbritannien lahmgelegt und auch den Telekom-Konzern Telefónica in Spanien getroffen.

Die Computer wurden von sogenannten Erpressungstrojanern befallen, die sie verschlüsseln und Lösegeld verlangen. Informationen aus Spanien deuteten darauf hin, dass dabei eine Sicherheitslücke ausgenutzt wurde, die ursprünglich vom US-Abhördienst NSA entdeckt worden war – aber vor einigen Monaten von unbekannten Hackern öffentlich gemacht wurde.

