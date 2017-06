«Wie in der Dritten Welt» – Kritik nach der Feuerkatastrophe von London

Die Ursache des Feuers im Londoner Grenfell Tower ist noch unbekannt. Doch die Kritik an den Brandschutzmassnahmen wird lauter. Ein Experte spricht von komplettem Versagen.

Ein Artikel von

Was wir wissen und was nicht:

Das Feuer brach am frühen Mittwochmorgen aus. Bei der Feuerwehr ging der erste Notruf um 0.54 Uhr (Ortszeit) ein.

Bislang sind 12 Todesopfer bestätigt.

78 Personen befinden sich im Spital, 18 von ihnen sind in kritischem Zustand

Die Londoner Feuerwehr hat gemäss eigenen Angaben 65 Personen aus dem Hochhaus gerettet.

Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Feuers im Hochhaus aufgehalten haben, stand zunächst nicht fest.

Im Sozialbau sind 120 Wohnungen untergebracht. Viele Familien und Kinder lebten darin.

Aufgrund des muslimischen Fastenmonats Ramadan waren schon viele Bewohner wach. So konnten ihre Nachbarn warnen und noch Schlimmeres verhindern.

Das Gebäude wurde 1974 errichtet und von 2014 bis 2016 saniert.

Nach Angaben von Scotland Yard war der Brand kein Terroranschlag.

Die Brandursache ist nach wie vor unklar.

Die britische Premierministerin Theresa May hat nach der Brandkatastrophe in einem Hochhaus in London eine «sorgfältige Untersuchung» angekündigt. Wenn aus dem Feuer Konsequenzen zu ziehen seien, würden Massnahmen ergriffen, sagte May.

Bei dem gewaltigen Brand im 24-stöckigen Grenfell Tower im Zentrum Londons waren am Mittwoch mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte befürchten jedoch, dass es weitere Todesopfer gibt. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden mindestens 79 Patienten in Kliniken behandelt, 18 von ihnen seien in einem kritischen Zustand. 65 Menschen wurden aus den Flammen gerettet.

Regierungschefin May würdigte den Einsatz der Rettungskräfte und sprach den Betroffenen ihre Anteilnahme aus. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Doch die Kritik an den Brandschutzmassnahmen im Grenfell Tower wird lauter.

Bewohner des Hauses berichteten in britischen Medien, es habe in dem Haus keinen Feueralarm gegeben. Einige Mieter wurden demnach erst durch Rauchmelder in den Wohnungen wach. Das Gebäude wurde 1974 erbaut und war von 2014 bis 2016 saniert worden.

Die britische Feuerschutzvereinigung (FPA) schrieb in einer Stellungnahme, dass grundsätzlich einige Dämmmaterialien zu leicht entflammbar seien. Dadurch könne ein Brand vom Erdgeschoss eines Hochhauses bis zum Dach übergreifen. Ob das auch für den Grenfell Tower gelte, sei nicht klar. Nach Ansicht der FPA sind aber die baulichen Vorschriften in Grossbritannien derzeit generell nicht ausreichend, um Brände zu verhüten.

Einen schärferen Ton schlug Jon Hall an, ein britischer Brandschutzexperte. Er nannte den Brand im Grenfell Tower einen Unfall, wie er in der «Dritten Welt» vorkomme. «Alle Bestandteile der Feuersicherheit und des Gebäudemanagements» müssten versagt haben, vermutete der frühere Feuerwehrchef aus den Midlands auf Twitter.

This is a Third-World type accident that represents a failure of every component of fire safety & building management. No words for this... pic.twitter.com/SXGjWhHAbU — Jon Hall (@JonHall999) 14. Juni 2017

Auch Dieter Räsch, Vorstandsmitglied der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau, zeigte sich verwundert über das Ausmass des Brandes. «Die Aussenfassade brennt offensichtlich sehr stark ab. Bei Hochhauskonstruktionen, wie wir sie hier in Deutschland haben, wäre das eher nicht zu erwarten.»

Die deutsche Brandschutzprofessorin Sylvia Heilmann hält es für unverantwortlich, dass möglicherweise brennbare Materialien in einem Hochhaus eingesetzt worden sein könnten. «In Deutschland dürften brennbare Dämmplatten an Hochhäusern nicht verbaut werden.»

Die Folgen wären ansonsten verheerend, sagte Heilmann, die unter anderem an der TU Dresden lehrt. «Wenn es in einem Hochhaus einen Brand gibt und der auf die brennbare Dämmung übergreift, ist eine unkontrollierte Brandausbreitung zu befürchten.» Hierzulande gebe es deshalb ein Prüfsystem: ein Ingenieurbüro sei für die Planung und die Ausführung zuständig, ein davon unabhängiger Prüfingenieur für die Kontrolle im sogenannten Vieraugenprinzip.

Die Baufirma Rydon reagierte schockiert auf den Hochhausbrand in London. Sie war für die Sanierung des Grenfell Towers zuständig. Alle erforderlichen Kontrollen, Bestimmungen im Brandschutz und sonstigen Sicherheitsstandards seien eingehalten worden, teilte die Firma mit.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan versprach umfassende Aufklärung. «Es wird im Laufe der nächsten Tage viele Fragen zur Ursache dieser Tragödie geben, und ich möchte den Londonern versichern, dass wir für alle Antworten bekommen werden.»

I'm truly devastated to see the horrific scenes of the major fire at #GrenfellTower in #Kensington. My statement: https://t.co/cVKB8L6IyW pic.twitter.com/mlPngrmy8T — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 14. Juni 2017

Derzeit ist das Hochhaus im Stadtteil Kensington entgegen ersten Befürchtungen nicht einsturzgefährdet. Spezialisten hätten den Bau untersucht und für weitere Lösch- und Bergungsarbeiten sicher befunden, teilte die Feuerwehr mit. Nach Angaben der Polizei wird der Einsatz noch mehrere Tage dauern.

Jetzt auf

wit/dpa

Inferno in London: 24-stöckiges Hochhaus steht in Vollbrand

Das könnte dich auch interessieren: Mueller ermittelt jetzt offiziell gegen Trump Kein Ende in Sicht: Gebäude des Obersten Gerichtshofs in Venezuela angezündet Ranghoher Republikaner bei Schiesserei verletzt Good-News für Betroffene – Start-up bringt App gegen Migräne Verdiente Krönung einer grandiosen Karriere: Mark Streits kurioser Stanley-Cup-Triumph Dress like a «Goodfella»: So geht der perfekte Mafia-Look – vom Hut bis zum Hemdkragen Putin-Kritiker Nawalny muss ins Gefängnis: «Jetzt verpasse ich Depeche Mode» Die Flucht des Didier Burkhalter Mehrere Tote bei Schiesserei in San Francisco Inferno in London: Dutzende Tote befürchtet Ein Abend im Luxus-Restaurant: So sieht ein Menü für 400 Franken aus Starkoch Gordon Ramsay kriegt Filet auf einem Dachziegel serviert ... und ist sprachlos Roman Josi mit Tränen in den Augen: «Es war die beste Zeit unseres Lebens» Macron-«Tsunami» bei Parlamentswahl: Der Durchmarche Lucrezia Borgia: Die päpstliche Bastardbrut der Renaissance «Die mächtigste Konsole der Welt» – diese 5 Dinge musst du über die neue Xbox One X wissen Die verlorene Ehre von Jonas Projers Skandalgast Christian K. – Ein Drama in 5 Akten ACHTUNG! An alle Badigänger: Macht euch auf diese 10 Typen gefasst! Die 5 Phasen der Trennung Was läuft mit der heutigen Gesellschaft falsch? Diese 16 Bilder zeigen's auf brutale Weise Wir haben einen neuen Bundesrat! Und er ist fresh! «Bin bei der Freundin stecken geblieben» – die verrücktesten Ausreden im Regionalfussball «Das ist für Syrien»: Islamist attackiert in Paris Polizisten – Touristen geraten in Panik «Noch vor Kurzem hätte ich das für unmöglich gehalten» – Hamid und Mohammad im Bundeshaus 10 Dinge, die du über den neuen Bundesrat wissen musst! Jupiter ist nicht nur der grösste Planet – er hält noch einen anderen Rekord Plötzlicher Sinneswandel – Trump ruft in Katar-Krise zur Einigung auf Kalifornien pfeift auf Trump und unterzeichnet Klimaabkommen mit China Saudi-Arabien vs. Katar: Darum geht es beim Showdown am Golf Blitzkrieg in der Wüste – wie Israel in sechs Tagen sein Gebiet vervierfachte Der HomePod und neue Pro-Geräte – die Apple-Keynote im Überblick 37 eklige Dinge, die wir insgeheim alle fürchterlich geniessen Mehr Menschenhandel in der Schweiz: Flüchtlingsfrauen werden zur Prostitution gezwungen Die Schweiz ist ein Kokain-Paradies – 17 Fakten zum globalen Drogenkonsum Vergiss Roger Federer! Diese 13 Schweizer Weltrekorde haben es in sich Schummeln beim Self-Scanning: Coop teilt Kunden in Vertrauens-Klassen ein Kerstin Cook im Interview: «Ja, ich gelte jetzt als ‹Curvy-Model›» «Unbelievable»: Merkel wettert gegen die USA – das ist die bizarre Antwort von Trumps Team Was du in einer Beziehung sagst, und was du wirklich damit meinst – in 10 Beispielen Macron hat Putin gerade so richtig die Stirn geboten – in 3 Punkten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo