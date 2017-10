Du wirst von eckligen Typen blöd angemacht? Dann schau mal, wie diese Holländerin reagiert

Glotzen, Pfeifen, Rufen - Noa Jansma hat die Nase voll von Männern, die sie auf der Strasse anbaggern. Und zahlt es ihren Peinigern mit Insta-Selfies heim.

Ein zu langer Blick, ein plumper Spruch oder gar eine Berührung – jede Frau kennt wohl die Situation, wenn sie auf offener Strasse angemacht wird. Die 20-jährige Holländerin Noa Jansma aus Amsterdam wollte sich dies nicht mehr länger gefallen lassen. Sie hat ihre ganz eigene Gegenstrategie entwickelt...

Die Rache

Während eines ganzen Monats knipste sie mit den entsprechenden Männern ein Selfie und stellte das Foto auf Ihren Instagram-Account «Dearcatcallers». So will Jansma auf das Sexismus-Problem aufmerksam machen.

«Willst du einen Kuss?» Ein Beitrag geteilt von dearcatcallers (@dearcatcallers) am 14. Sep 2017 um 8:32 Uhr

23 solcher Fotos finden sich auf dem Insta-Account – und dabei hat Noa Jansma nicht jedes Mal fotografiert, als sie belästigt wurde. Sondern nur in Situationen, in denen sie sich sicher genug gefühlt hatte.

«Baaaaby!» Ein Beitrag geteilt von dearcatcallers (@dearcatcallers) am 20. Sep 2017 um 12:11 Uhr

Übrigens: Nur einer der Typen hat gefragt, warum sie denn die Fotos macht. Alle anderen waren wohl nur stolz. Jetzt sind es sie aber wahrscheinlich nicht mehr...

«Kriege wilde Gedanken» Ein Beitrag geteilt von dearcatcallers (@dearcatcallers) am 25. Sep 2017 um 9:30 Uhr

Ein Beitrag geteilt von dearcatcallers (@dearcatcallers) am 16. Sep 2017 um 10:43 Uhr

«Ich weiss, was ich mit dir machen würde» Ein Beitrag geteilt von dearcatcallers (@dearcatcallers) am 27. Sep 2017 um 12:58 Uhr

In einem Interview mit BBC sagte Jansma, sie wolle die Männer mit den Bildern nicht demütigen. Sie wolle lediglich ein Zeichen setzen. «Diese Männer sind in meine Privatsphäre eingedrungen, auf der Strasse, vor allen. Nun dringe ich in ihre Privatsphäre ein.»

Ein Beitrag geteilt von dearcatcallers (@dearcatcallers) am 29. Aug 2017 um 6:33 Uhr

(amü)

Wenn man nach dem Sex nicht mehr voneinander loskommt 34s Wenn man nach dem Sex nicht mehr voneinander loskommt Video: watson

«Marsch der Schlampen» in ירושלים. Jerusalem? Jerusalem!

Das könnte dich auch interessieren: Standvelofahren statt Eishockey spielen – ein Treffen mit Streit 12 Jahre nach dem Debüt 8 Dinge, die sich verändern, wenn deine Freunde Kinder kriegen Was ist eigentlich der Plural von «Chaos»? Beim Mehrzahl-Quiz wirst du Federn lassen Die kleinen Freuden des Flugzeug-Reisens – in 12 Memes Portugal – Schweiz? Tja, da hat Portugal eigentlich schon gewonnen – zumindest kulinarisch 8 Wesenszüge, die Trump und Hitler gemeinsam haben Diese Leute haben ihre Anweisungen wortwörtlich befolgt – und es ist grossartig 8 Jahre Todeszelle wegen Beleidigung des Propheten – das Warten der Christin Asia Bibi Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo