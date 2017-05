Alle schauen zu, keiner hilft: Frauen in Indien sexuell bedrängt

In einem indischen Dorf sind zwei Frauen am helllichten Tag vor Dutzenden Zeugen sexuell bedrängt worden. Nachdem Aufnahmen des Geschehens in sozialen Netzwerken auftauchten und im Fernsehen gezeigt wurden, nahm die Polizei im Bundesstaat Uttar Pradesh drei Hauptverdächtige fest.

Einem vierten Beschuldigten war die Polizei demnach auf den Fersen. Ermittlungen liefen nach Angaben vom Montag auch gegen die tatenlosen Zuschauer.

Achtung, das Video enthält Gewaltszenen! Video: YouTube/inKhabar

Den verschwommenen Videoaufnahmen zufolge begrapschten die Männer die beiden Frauen und schubsten sie herum, während die Umstehenden lachten und die Attacke filmten. Eines der Opfer sagte im indischen Fernsehen, sie hätten um Hilfe gerufen. «Aber niemand kam, im Gegenteil. Einige weitere Männer kamen dazu und beteiligten sich an den Belästigungen.»

Der Vorfall ereignete sich in der vorigen Woche in einem Dorf im Bezirk Rampur. Indien weist in Sachen sexuelle Gewalt eine verheerende Bilanz auf. Jedes Jahr werden fast 40'000 Vergewaltigungen und sexuelle Belästigungen angezeigt. Experten vermuten aber, dass die Dunkelziffer viel höher liegt. Kritiker werfen den Behörden vor, tatenlos zu bleiben. (sda/afp)

