Indischer Guru wegen Vergewaltigung verurteilt – dann passiert das

Bild: EPA/EPA

Ein indischer Guru ist der Vergewaltigung zweier seiner Anhängerinnen schuldig gesprochen worden. Nach dem Schuldspruch kam es zu Ausschreitungen, bei denen laut Medienberichten mehrere Menschen getötet wurden.

Der Klägeranwalt bestätigte Medienberichte, wonach der Guru schuldig gesprochen wurde. Das Strafmass soll am Montag verkündet werden. Mehr als 100'000 Verehrer des Star-Spirituellen Gurmeet Ram Rahim Singh waren zur Urteilsverkündung am Freitag in die nordindische Stadt Panchkula gekommen.

Wegen der schon im voraus befürchteten Ausschreitungen waren Panchkula und die Nachbarstadt Chandigarh Berichten zufolge seit Donnerstag lahmgelegt: Schulen und Büros blieben geschlossen, Busse und Züge standen still.

Unglaubliche Szenen Video: YouTube/CGTN

Tausende Polizisten waren im Einsatz, Soldaten standen auf Abruf bereit. Drei Cricket-Stadien waren als Übergangs-Gefängnisse für festgenommene Randalierer vorgesehen.

Heiliger, Sänger und Schauspieler

Bild: AP/AP

Der 50-jährige Ram Rahim ist ein selbsternannter Heiliger und Anführer der spirituellen Organisation «Dera Sacha Sauda» (etwa: Sekte des wahren Geschäfts), die auch politischen Einfluss hat. Die Gruppe hat nach eigenen Angaben 60 Millionen Mitglieder.

Ihnen predigt Ram Rahim unter anderem Meditation, organisiert soziale Projekte und Umweltaktionen. Er zeigt sich häufig auf einem Motorrad und trägt gern funkelnden Schmuck.

Clashes kill 22 in India as court convicts guru of rape https://t.co/wyZxnX9MCD pic.twitter.com/HXTMYcxZv4 — The News (@thenews_intl) 25. August 2017

Er ist auch Popsänger und hat Action-Filme mit sich selbst in der Hauptrolle als «Bote Gottes» gedreht. In einem anderen Verfahren ist der Guru wegen Mordes an einem Journalisten angeklagt. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren: «Er trat sehr vulgär auf»: Oltner Star-Fotograf Marco Grob knipste Trump «oBikes sind der McDonald's der Velos!!» So viel Kohle kassiert Floyd «Money» Mayweather alleine mit Sponsoring Wir haben (anscheinend) unser Leben lang Wasser falsch getrunken 11 Gründe, warum die Champions Hockey League eine richtig geile Sache ist Costa Rica will als weltweit erstes Land Einwegplastik verbieten CRASH! Hacker übernimmt die Kontrolle über selbstfahrendes Auto Kanada will genderfreie Ausweise ausstellen Das «stern»-Magazin zeigt Trump als Hitler Die Flanke verschob sich pro Jahr um 10 Zentimeter – so kam es zum Bergsturz in Bondo 10 kleine Dinge, an denen du merkst, dass du dein Leben doch ein wenig im Griff hast «Widerling»: Was Hillary Clinton von Trump hält, steht in ihrem neuen Buch Warum Pessimisten langfristig glücklicher sind Daten zur iPhone-Keynote und den neuen Google-Handys geleakt Auf Uranus und Neptun regnet es Diamanten Was beim iPhone X wirklich neu ist Spanischer Richter stoppte Abschiebung von mutmasslichem Barcelona-Drahtzieher Es Satty Insekten fressen unseren Müll – so wollen Schweizer Forscher das Abfallproblem lösen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo