Hayes über Nordkorea-Konflikt: «Nicht sicher, dass die USA einen Krieg gewinnen würden»

Welche Auswirkungen hätte ein Präventivschlag des US-Militärs gegen Kim Jong Un? Was bringt ein Öl-Embargo? Im Interview warnt Nordkorea-Experte Peter Hayes* vor Donald Trumps Ostasienpolitik.

roland nelles / spiegel online

Ein Artikel von

Die US-Regierung drängt China dazu, seine Öllieferungen nach Nordkorea einzustellen. Glauben Sie, dass sich Peking darauf einlassen wird?

Peter Hayes: Nein. Es ist völlig klar, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt den chinesischen Interessen völlig widersprechen würde. Sie würden damit jeden Einfluss, den sie noch auf Nordkorea haben, verlieren. Das würde in Wahrheit auch den Amerikanern und den Südkoreanern momentan nicht weiterhelfen. Warum sollten sich die Chinesen darauf einlassen?

Wie wichtig sind die chinesischen Öllieferungen für Nordkorea?

Die Lieferungen sind wichtig. Die Chinesen liefern etwa zwei Drittel von Nordkoreas Rohöl per Pipeline und Schiff an die drei nordkoreanischen Raffinerien. Sie liefern auch einige bereits raffinierte Ölprodukte an den Norden.

Wie abhängig ist das Regime von den Öllieferungen aus China?

Kurzfristig könnte Nordkorea den Ölbedarf rasch reduzieren und für Ersatz sorgen, zum Beispiel durch Kohle. Damit können sie auch Fahrzeuge antreiben. Insgesamt könnten die Einsparmassnahmen in etwa der Höhe der jährlichen chinesischen Öllieferungen entsprechen.

*Peter Hayes Peter Hayes ist ein australischer Wissenschaftler. Er ist Professor an der Sydney University in Australien und am Nautilus Institute Berkeley in Kalifornien. Seine Spezialgebiete sind Sicherheit, Umwelt und Energiepolitik. quelle: nautilus institute

Das Militär hat Vorräte angelegt und ist für eine plötzliche Ölverknappung gerüstet. Das Atomraketenprogramm wäre auch nicht betroffen. Stärkere Auswirkungen hätte der Lieferstopp nach mehr als zwölf Monaten, dann würde das Regime wohl tatsächlich ökonomisch unter Druck geraten. Aber selbst dann würde Nordkorea daran nicht zugrunde gehen. Die nordkoreanische Bevölkerung würde alle Einsparmassnahmen und extremen Härten, die mit einem Lieferstopp verbunden wären, ertragen und den Anweisungen der Führung folgen.

Bild: EPA/EPA

Was wäre aus Ihrer Sicht ein besserer Weg, Nordkorea von seinem Nuklearprogramm abzubringen?

Es müsste ein umfassendes Sicherheitsabkommen geben, das aus sechs Elementen besteht. Dazu gehören: die Einrichtung eines regionalen Sicherheitsrates unter Beteiligung aller Länder in Nordostasien; ein Nichtangriffspakt aller am Korea-Konflikt beteiligten Staaten; ein Friedensvertrag für Korea, der das bestehende Waffenstillstandsabkommen ersetzt; eine allmähliche Beendigung aller unilateralen und multilateralen Sanktionen; sowie die Einrichtung einer nuklearwaffenfreien Zone in der Region. Nordkorea müsste eine Garantie erhalten, dass es nicht mit Atomwaffen angegriffen wird, wenn es auf den Atommacht-Status verzichtet.

Wie realistisch ist die Umsetzung eines solchen Plans?

Es ist möglich, das umzusetzen, aber natürlich könnte man diese Ziele nur schrittweise in Phasen erreichen. Die Sache würde Zeit brauchen.

Die USA drohen Nordkorea mit einem möglichen Angriff. Was würde passieren, wenn Donald Trump einen Präventivschlag gegen den Norden anordnen würde?

Ein Präventivschlag der USA würde direkt in einen Krieg führen, in dem Nord- und Südkorea in grossen Teilen zerstört würden; amerikanische Alliierte wie Japan oder Australien könnten hineingezogen werden und erhebliche Schäden erleiden. Auch der Einsatz von Nuklearwaffen wäre denkbar. Keine guten Aussichten. Wenn man die Ausmasse eines solchen Konflikts betrachtet, an dem dann womöglich auch China beteiligt wäre, muss man sagen: Es ist nicht sicher, dass die USA einen solchen Krieg gewinnen würden.

«Wir werden weiter eine Achterbahnfahrt erleben – mit einer insgesamt äusserst risikoreichen Politik auf beiden Seiten.»

Und wenn die USA nur angreifen würden, um eine unmittelbar bevorstehende Attacke des Nordens abzuwenden?

Auch dann wären die Folgen wahrscheinlich verheerend. Natürlich wäre es in so einem Fall auch möglich, dass die Eskalationsspirale nach ersten Kampfhandlungen gestoppt werden kann, dafür müssten die USA aber rasch die richtigen Signale an Nordkorea und China aussenden. So oder so wird es für die USA nicht möglich sein, die Nuklearwaffen des Nordens zu zerstören oder zu beschlagnahmen.

Wie wird sich der Konflikt Ihrer Ansicht nach in den kommenden Monaten entwickeln?

Wir werden weiter eine Achterbahnfahrt erleben – mit einer insgesamt äusserst risikoreichen Politik auf beiden Seiten und mit gegenseitigen Drohungen der primitivsten Art.

Wie beurteilen Sie Donald Trumps bisheriges Verhalten in der Krise?

Gemessen an den normalen Massstäben, die für ein verantwortungsbewusstes Handeln eines Präsidenten gelten, war sein Verhalten einfach nur erschreckend. Es ist offensichtlich, dass ihm Korea egal ist, dass er sich um Nuklearkriege, Abschreckung und Handel nicht schert. Er verhält sich rücksichtslos und nutzt Amerikas Militärmacht, um Gegner wie auch Verbündete zu bedrohen. So will er sie verwirren und aus dem Takt bringen. Immer wenn das Durcheinander dann am grössten ist, versucht er, irgendeinen Vorteil zu erzielen - einen Waffendeal mit Südkorea, neue chinesische Sanktionen gegen den Norden. Er will seinen Anhängern Erfolge vorweisen können.

Jetzt auf

Hat er eine Strategie?

Dieser Ansatz folgt keiner klaren Geo-Strategie, er besteht sogar aus sich widersprechenden Strategien. Sein Handeln widerspricht klar dem Konzept hegemonialer Führung, nach dem ein Hegemon wie die USA Gefolgschaft anderer eigentlich durch Konsens und klare Führung erreichen sollte, nicht durch Drohungen und Zwang. Ich denke, wir befinden uns in der Phase eines posthegemonialen Interregnums. Und Trump ist schlicht ein Symptom des Zerfalls.

Kim vs. Trump: Der Konflikt um Nordkorea eskaliert

Das könnte dich auch interessieren: 11 Erfinder, die ihre eigenen Erfindungen mit dem Leben bezahlten Einen Viertel des Lohns für die Prämien abdrücken? Politiker, wacht auf! WTF? 23 vergenderte Produkte, die keiner braucht «Grauenhaft und falsch»: Barack Obama sagt Trump die Meinung – aber so richtig

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo