Irakische Truppen rücken in ersten Stadtteil in West-Mossul ein

Bild: Khalid Mohammed/AP/KEYSTONE

Die irakischen Truppen sind erstmals seit dem Beginn ihrer Offensive auf Mossul in den Westteil der Stadt eingerückt. Die Sicherheitskräfte drangen nach Militärangaben am Freitag in das Wohnviertel Al-Maamun im noch von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) kontrollierten Westen vor.

Um die letzte Bastion der Dschihadisten im Irak vollständig zurückzuerobern, hatten die Regierungstruppen am Donnerstag den Flughafen von Mossul unter ihre Kontrolle gebracht. Das Gebiet um den Flughafen stehe nun vollständig unter der Kontrolle der Regierungseinheiten, sagte Brigadegeneral Abbas al-Dschuburi.

Auf dem Vormarsch nach West-Mossul seien ein Militärstützpunkt und ein Dorf im Südwesten der Stadt eingenommen worden, sagte Generalleutnant Sami al-Aridhi von der Anti-Terror-Einheit CTS. Dann seien die irakischen Einheiten ins Stadtviertel Al-Maamun vorgedrungen.

Der beschwerliche Kampf um Mossul

Die irakischen Regierungstruppen hatten im Oktober ihre Offensive auf Mossul begonnen. Im Januar wurde der IS vollständig aus dem Ostteil der Stadt verdrängt.

Am Sonntag starteten die irakischen Streitkräfte mit Unterstützung der US-geführten Anti-IS-Koalition dann auch eine Offensive auf den Westteil Mossuls, der durch den Fluss Tigris vom östlichen Stadtteil getrennt ist. Alle Brücken über den Tigris sind zerstört. Die Armee hatte ihre Offensive auf den Westteil der Stadt daher vom Flughafen aus gestartet, der strategisch günstig am südlichen Stadtrand liegt.

Bei ihrem Vormarsch nach West-Mossul wurden die Regierungstruppen nach Angaben von al-Aridhi von einem Selbstmordattentäter attackiert, der sich im Dorf Tal al-Rajjan in die Luft sprengte. Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, flogen Kampfflugzeuge am südlichen Stadtrand mehrere Luftangriffe. Ausserdem war heftiger Artillerie- und Mörserbeschuss zu hören.

Schwieriger Einsatz

Experten erwarten in West-Mossul einen schwierigen und vermutlich langwierigen Einsatz: Der westliche Teil der Stadt ist kleiner, aber dichter besiedelt als der Osten. Die Strassen rund um das historische Zentrum sind eng und für grosse Militärfahrzeuge oft nicht passierbar. Zudem sind in West-Mossul schätzungsweise noch 750'000 Menschen eingeschlossen.

Die IS-Dschihadisten hatten 2014 weite Teile des Irak und Syriens erobert. Im Juni 2014, kurz nach der Eroberung von Mossul, hatte IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi dort in einem seiner seltenen öffentlichen Auftritte das «Kalifat» des IS in Teilen des Irak und Syriens ausgerufen.

Sollte der Armee die Rückeroberung von Mossul gelingen, wäre dies ein schwerer Rückschlag für die IS-Miliz, die im Irak bereits erheblich an Boden verloren hat. Es wird aber erwartet, dass die Dschihadisten im Fall einer Niederlage wieder verstärkt auf Anschläge setzen.

Grenztruppen angegriffen

Am Freitag töteten IS-Kämpfer an der irakisch-jordanischen Grenze mindestens 15 irakische Grenzbeamte. Wie ein Offizier der Grenzpolizei sagte, sprengte sich unweit des Grenzübergangs Trebil ein Selbstmordattenäter in die Luft, dann wurden die Grenztruppen von bewaffneten Angreifern attackiert.

Iraks Ministerpräsident Haider al-Abadi gab unterdessen einen Angriff der irakischen Luftwaffe auf IS-Stellungen im Nachbarland Syrien bekannt. Der Einsatz in Husseibeh und Albu Kamal auf der syrischen Seite der Grenze sei bereits «erfolgreich abgeschlossen» worden, erklärte al-Abadi.

Auch in Syrien gerät der IS inzwischen immer stärker unter Druck: Am Donnerstag verkündeten syrische Rebellengruppen die Rückeroberung von Al-Bab im Norden des Landes. Am Freitag wurden bei einem Anschlag unweit der Stadt mehr als 40 Menschen getötet, die meisten von ihnen Rebellenkämpfer. (sda/afp)

Das könnte dich auch interessieren: Robert Kagan: «Die Republikaner könnten Trump stoppen, aber ...» Mit diesen 7 Tipps schaufelst du massig Speicherplatz auf dem Smartphone frei Was mein Besuch im «kiffertoleranten» Altdorf über Urner Filz verrät History Porn Teil XIII: Geschichte in 21 Wahnsinns-Bildern Na, noch müde? Bei diesen witzigen Flugzeug-Durchsagen musst du trotzdem lachen Dieses geniale Start-up in Birmensdorf ZH erinnert an das Apple, das wir alle liebten So geschickt macht die «Weltwoche» Kuno Lauener zu ihrem Coverboy Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo