Irakische Armee stürmt Flughafen von Mossul

Verzweiflung in Mossul: Menschen essen Katzen und flüchten – nach Syrien (!)

Nach dem Beginn der Grossoffensive der irakischen Armee gegen die Terrormiliz «IS» in West-Mossul am Wochenende wird die Lage für eine dreiviertel Million Einwohner immer dramatischer. Die Preise für Lebensmittel sind in der belagerten Stadt explosionsartig gestiegen. Viele Familien müssen Möbel und Kleidung verbrennen, um sich aufzuwärmen. Wer flüchtet, riskiert, von den Terroristen erschossen zu werden.

Einer, der es gewagt hat, ist Karim (Name geändert). Mit seinen fünf Kindern im Alter von …