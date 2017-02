18 Monate Haft für Soldat wegen Tötung von verletztem Palästinenser

Bild: AP/UPI Pool

Wegen der Tötung eines verletzt am Boden liegenden Palästinensers ist ein 21-jähriger israelischer Soldat zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das Militärgericht in Tel Aviv gab das Strafmass am Dienstag bekannt.

Der Soldat war im Januar schuldig gesprochen worden. Er hatte im März 2016 in Hebron im Westjordanland einen verletzt am Boden liegenden Attentäter mit einem Kopfschuss getötet.

Die Tat wurde von einem Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Betselem gefilmt und gelangte so an die Öffentlichkeit. Der Fall spaltet Israel. Mehrere Politiker, darunter auch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, sprachen sich für Asarias Begnadigung aus. (sda/afp/dpa)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Pulo112, 20.12.2016

Beste News App der Schweiz! Mit Abstand! Beste News App der Schweiz! Mit Abstand!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo