Bild: AP/POOL Heidi Levine

Held oder Mörder? Schuldspruch gegen Soldaten spaltet Israel

Es war einer der emotionalsten Prozesse in Israels Geschichte. Ein Soldat schiesst einem verletzten Attentäter in den Kopf, wird dabei gefilmt. Für die einen ist er Mörder, für die anderen Held. Seine Verurteilung wegen Totschlags birgt sozialen Sprengstoff.

«Es wird hier einen Bruderkrieg geben!», schreit eine blonde Frau in Tel Aviv aus vollem Hals. Mit mehr als 100 anderen Demonstranten steht die 31-jährige Idal Scharon vor dem Militärhauptquartier.

Verurteilt wegen Totschlag

Dort wird gerade der Schuldspruch gegen den Soldaten Elor Asaria verlesen, der im März vergangenen Jahres einen verletzt am Boden liegenden Palästinenser mit einem Kopfschuss getötet hatte. Das Militärgericht verurteilte ihn am Mittwoch wegen Totschlags.

«Ein Terrorist ist kein Opfer. Er ist nicht gekommen, um Blumen zu verteilen, ein Terrorist darf seinen Anschlag nicht überleben.»

Der emotionsgeladene Prozess gegen den Kampfsanitäter hat Israel gespalten. Rechte Politiker kritisierten das Urteil und wollen sich für eine sofortige Begnadigung Asarias einsetzen.

«Tat, was er tun musste»

Die Anhänger Asarias toben vor Wut. Ihre Empörung richtet sich gegen Linke und die Medien. Einige Demonstranten haben sich in grosse blau-weisse Israel-Flaggen gehüllt, andere tragen gelb-schwarze Schals des Fussballclubs Beitar Jerusalem, dessen Fans für rassistische Ausfälle bekannt sind.

Bild: Ariel Schalit/AP/KEYSTONE

Schwarz vermummte Mitglieder von «La Familia», dem ultra-rechten harten Kern der anti-arabischen Fans, werden aggressiv. Sie reissen einer Journalistin den Schreibblock aus der Hand.

«Wer dich töten will, den musst du zuerst töten!»

Andere Demonstranten wirken dagegen sehr höflich, wie die 54-jährige Corinne Parienti, eine Immigrantin aus Marseille. Sie trägt ein schwarzes Schild, «Ich bin Elor», steht darauf in weisser Schrift.

«Elor hat getan, was er tun musste», sagt sie. Sie fordert ein hartes Vorgehen gegen jeden Attentäter: «Ein Terrorist ist kein Opfer. Er ist nicht gekommen, um Blumen zu verteilen, ein Terrorist darf seinen Anschlag nicht überleben.»

Todesschuss gefilmt

«Wer dich töten will, den musst du zuerst töten!», fordert auch ein Mann mit Lautsprecher. Das Urteil gegen Asaria sei «eine Schande für den Staat Israel» ruft ein Mann mit weisser Kipa. «Der Teufel soll euch holen, Betselem!»

Ein Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Betselem hatte den entscheidenden Beweis gegen den israelischen Soldaten geliefert. Er filmte den grausigen Vorfall in Hebron im Westjordanland am 24. März vergangenen Jahres.

Auf dem Video ist zu sehen, wie der 21-jährige palästinensische Attentäter verletzt am Boden liegt, nur leicht seinen Kopf bewegt. Ein Soldat, den der Palästinenser mit einem Messer verletzt hat, wird medizinisch versorgt.

Plötzlich hebt Asaria sein Gewehr und schiesst dem auf den Rücken liegenden Attentäter ohne Vorwarnung in den Kopf. Viel Blut fliesst die abschüssige Strasse in Hebron hinunter.

Bild: ABIR SULTAN/EPA/KEYSTONE

Schiesswütige Soldaten?

Der Prozess gegen Asaria hat in Israel eine heftige Kontroverse darüber ausgelöst, unter welchen Umständen Soldaten auf Palästinenser schiessen dürfen. Der Fall ist besonders relevant wegen einer Welle palästinensischer Anschläge, bei denen seit Oktober 2015 insgesamt 37 Israelis getötet wurden.

Mehr als 250 Palästinenser kamen in der Zeit ums Leben, die meisten davon wurden bei ihren eigenen Anschlägen erschossen. Die Palästinenserbehörde und Menschenrechtler werfen den Soldaten immer wieder vor, sie seien zu schiesswütig.

Richterin: Keine Selbstverteidigung

In dem kleinen Gerichtssaal innerhalb des Militärhauptquartiers drängen sich am Vormittag etwa 50 Menschen. Asaria sitzt neben seinen Eltern, seine Mutter nimmt ihn immer wieder in den Arm. Sein Vater hat während des aufwühlenden Prozesses einen Schlaganfall erlitten.

Die Vorsitzende Richterin Maja Heller verliest fast drei Stunden lang die Urteilsbegründung. Sie nimmt ein Argument der Verteidigung nach dem anderen auseinander. Asaria, der zunächst zuversichtlich wirkt, wird immer ernster.

Bild: ABED AL HASHLAMOUN/EPA/KEYSTONE

Seine Erklärung, er habe auf den Palästinenser geschossen, weil er befürchtet habe, dieser könne unter seiner Jacke einen Sprengstoffgürtel tragen und diesen zur Explosion bringen, nimmt ihm die Richterin nicht ab. Asaria habe nicht aus Selbstverteidigung gehandelt, sagt sie.

«Moralischste Armee der Welt»

Das sieht eine Mehrheit der Israelis anders. Nach einer Umfrage des Israelischen Demokratie-Instituts unterstützen 65 Prozent der jüdischen Israelis das Vorgehen Asarias als Selbstverteidigung. Am höchsten war die Unterstützung mit 84 Prozent bei jungen Israelis im Alter von 18 bis 24 – dem Alter, in dem viele in der Volksarmee dienen.

Der Armeedienst ist in Israel Pflicht – für Frauen zwei, für Männer knapp drei Jahre. Das Militär nennt sich selbst gern die «moralischste Armee der Welt» und ist stolz auf seinen ethischen Kodex, bekannt als «Reinheit der Waffen».

Doch der Fall Asaria untergräbt diesen moralischen Anspruch. Der Soldat habe den verletzten Attentäter aus Rache für die Verletzung seines Kameraden und «ohne Not» erschossen, sagte die Richterin. (whr/sda/dpa)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

naja, mir - 16.4.2016

Immer auf dem neusten Stand. Besticht mit sympathischem, intelligentem Witz! Immer auf dem neusten Stand. Besticht mit sympathischem, intelligentem Witz!