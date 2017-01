Bild: EPA/SIPA PRESS POOL

Hunderte demonstrieren in Tel Aviv gegen Spaltung Israels

Nach dem Schuldspruch für einen israelischen Soldaten, der einen verletzten palästinensischen Angreifer mit einem Kopfschuss getötet hatte, sind in Tel Aviv hunderte Menschen gegen die Spaltung des Landes auf die Strasse gegangen.

«Ob Rechts, Mitte oder Links, heute Abend sind wir zusammen», schrieb der Reservesoldat Siv Schilon, der zur Kundgebung aufgerufen hatte, am Samstag auf seiner Facebook-Seite. Medienberichten zufolge kamen 1500 Menschen auf dem Rabin-Platz zusammen.

Ein von Nitzan Kfir (@nitzan_kfir) gepostetes Foto am 7. Jan 2017 um 10:57 Uhr

Ein Militärgericht in Tel Aviv hatte am Mittwoch den 20-jährigen Elor Azaria wegen Totschlags schuldig gesprochen, weil nach Auffassung der Richter vom wehrlos am Boden liegenden Palästinenser keinerlei Gefahr ausgegangen war. Das Strafmass wollen die Richter zu einem späteren Zeitpunkt verkünden. Es drohen bis zu 20 Jahre Haft.

Der Fall hat in Israel hohe Wellen geschlagen: Rechtsgerichtete Politiker sprachen sich für eine Begnadigung aus. Nach dem Schuldspruch demonstrierten dutzende Unterstützter des Soldaten vor dem Gerichtsgebäude und lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei.

«Ich habe um die Hand geweint, die ich im Gazastreifen gelassen habe.»

Der Reservist Schilon, der 2012 bei einem Bombenanschlag an der Grenze zum Gazastreifen schwer verletzt worden war, rief seine Landsleute in einem emotionalen Appell zur Geschlossenheit auf. Das israelische Volk sei «gespalten, verletzend, hassend, enttäuscht, verzweifelt», schrieb Schilon.

Dieser Hass habe ihn zum Weinen gebracht: «Ich habe um die Hand geweint, die ich im Gazastreifen gelassen habe, und mich gefragt, vielleicht zum ersten Mal, ob es sich gelohnt hat, für ein Volk zu kämpfen, das sich hasst.» (sda/afp)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

naja, mir - 16.4.2016

Immer auf dem neusten Stand. Besticht mit sympathischem, intelligentem Witz! Immer auf dem neusten Stand. Besticht mit sympathischem, intelligentem Witz!