Wieder Erdbeben in Mittelitalien – wieder Schäden in Amatrice

Ein Erdbeben in Mittelitalien hat am Mittwochvormittag im Bergdorf Amatrice zumindest Sachschäden verursacht. Ersten Informationen zufolge stürzten Gebäude ein, die bei dem verheerenden Beben am 24. August beschädigt worden waren.

Damals kamen in der Region rund 300 Menschen ums Leben. Das neuerliche Beben ereignete sich in einer Tiefe von neun Kilometern. Nach Angaben mehrerer Institute hatte es eine Stärke von 5,4.

Das Epizentrum befand sich südöstlich von Rom:

Der italienische Zivilschutzchef Fabrizio Curcio sagte, das Erdbeben habe das Gebiet betroffen, das bereits bei den Erdstössen im August und im Oktober zerstört worden waren.

Das Erdbeben am Mittwoch war im gesamten mittelitalienischen Raum deutlich zu spüren. Mehrere kleinere Erdstösse hatte es bereits in den vergangenen Tagen gegeben.

Zudem machen derzeit auch Schnee und Eiseskälte den dort lebenden Menschen zu schaffen. Das neue Erdbeben ereignete sich gegen 10.30 Uhr. (gin/sda/apa/afp/dpa)

