Acht Überlebende im Lawinenunglück in Italien +++ Video der Bergung von zwei Kindern

Eine gewaltige Lawine hatte am Mittwoch das Vier-Sterne-Hotel Rigopiano unter sich begraben. Die Bergung der Überlebenden gestaltet sich als schwierig – 8 Menschen konnten gerettet werden.

Good News am Freitagmittag: Laut mehreren Medienberichten wurden insgesamt acht der Verschütteten geborgen: Sie sind am Leben. Darunter sind zwei Kinder, ein Mädchen und ein Junge. Laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA sind alle Geretteten in einem stabilen Zustand.

Die Rettung der beiden Kinder #Rigopiano, un bimbo e una donna estratti dalle macerie https://t.co/m48iIumw4k via @Agenzia_ANSA — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) 20. Januar 2017

Drei Männer, zwei Frauen und ein Kind waren von den Rettungskräften auf dem Dachboden des Hotels entdeckt worden, hiess es. Sie werden ins Spital der Adria-Stadt Pescara geflogen. Unter den Überlebenden sei ein kleines Mädchen, bestätigte Italiens Vize-Innenminister Filippo Bubbico, der die Hilfsaktion koordiniert. Dabei dürfte es sich um die sechsjährige Tochter des 38-jährigen Kochs handeln, der als erster Alarm geschlagen hatte.

"Sono vivi!". Le prime comunicazioni dei soccorritori dopo il ritrovamento dei superstiti al #Rigopiano https://t.co/o6kfemnIqo — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) 20. Januar 2017

Die Nachricht der Bergung von Überlebenden löste Hoffnung unter den Angehörigen der Vermissten aus. Sie warteten in einer Einrichtung in der Ortschaft Penne am Fuss des Gran Sasso auf Nachrichten von den Rettungsmannschaften.

«Schon am Vormittag hatten wir konkrete Hoffnung, noch Überlebende finden zu können.»

Was ist passiert?

Bild: STRINGER/REUTERS

Die immense Lawine hatte am Mittwoch das Vier-Sterne-Hotel Rigopiano nach einer heftigen Erdbebenserie komplett verschüttet und Teile mitgerissen. Nach Aussagen des Hoteldirektors waren bis zu 35 Menschen in dem Gebäude in 1200 Metern Höhe. Auch mehrere Kinder wurden vermisst. Nach offiziellen Angaben konnten zwei Menschen bisher nur noch tot geborgen werden. Medien berichteten bereits von vier Todesopfern.

Die gesamte Region wird seit August von Erdbeben erschüttert. In den vergangenen Tagen kam der Schnee hinzu, viele Menschen waren ohne Strom. Auf zahlreichen Strassen war kein Durchkommen. Zum Wochenende soll sich das Wetter wieder etwas bessern.

Waren die Erbeben nicht der Auslöser für die Lawine?

Valerio Segor, ein Alpenexperte und Bergführer im Aosta-Tal, hält das Erdbeben nicht für den Auslöser der Lawine. Die lange Zeit zwischen dem Erbeben und dem Abgang der Lawine spreche dagegen, wie er der italienischen Nachrichtenagentur ANSA mitteilt. Lawinen würden direkt nach dem Auslöser abgehen:

«Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Erdbeben die Lawine ausgelöst hat. Im Gegensatz zu den Erdrutschen werden die Lawinen unmittelbar ausgelöst und die Erdbebenstösse begannen vor dem Fall der Schneemasse.»

#Rigopiano, secondo un esperto la valanga non è stata causata dal #terremoto https://t.co/OR2IFRFY3v — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) 20. Januar 2017

Keine Schweizerin unter den Vermissten

La Stampa berichtete, eine 22-jährige Schweizerin sei unter den Vermissten. Das Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) teilte auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda allerdings mit, dass es sich gemäss Abklärungen bei der in den Berichten erwähnten Person NICHT um eine Schweizerin handle.

