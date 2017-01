Kaum noch Hoffnung nach Lawinenunglück in Italien – Schweizerin unter den Vermissten

Mehrere Tote in Hotel nach Lawine durch Erdbeben in Mittelitalien

Von Dutzenden vermissten Hotelgästen nach dem Lawinenunglück in Italiens Erdbebenregion hat auch am Freitagmorgen jedes Lebenszeichen gefehlt. Unter den möglichen opfern sind laut Berichten auch Kinder und Jugendliche. «La Stampa» berichtet, eine 22-jährige Schweizer sei unter den vermissten.

Wie intensiv die Bergungskräfte ihre komplizierte Suchaktion zwischen Trümmern und Schnee in der Abruzzen-Gemeinde Farindola in der Nacht zum Freitag fortsetzen konnten, war am Morgen zunächst unklar.

Eine gewaltige Lawine hatte am Mittwoch das Vier-Sterne-Hotel Rigopiano nach einer schweren Erdbebenserie unter sich begraben. Die Wucht der Schneemassen riss einige Teile des Gebäudes mit. Nach Angaben des Hoteldirektors waren bis zu 35 Menschen in dem Gebäude in 1200 Metern Höhe. Auch mehrere Kinder wurden vermisst.

Medien berichteten am Donnerstag, dass die Einsatzkräfte vier Leichen fanden. Der Zivilschutz bestätigte zwei Tote. Mindestens zwei Menschen überlebten das Unglück. (aeg/sda/dpa)

