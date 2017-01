Die Federer-Highlights – Tennis wie von einem anderen Stern

Roger Federer steht am Australian Open in den Achtelfinals. Gegen den Tschechen Tomas Berdych (ATP 10) zeigte er eine beeindruckende Vorstellung und siegt in eineinhalb Stunden 6:2, 6:4, 6:4, fast jeder Schlag war ein Winner.

» Hier gibt's den Liveticker der Partie zum Nachlesen.

Federer präsentierte sich zu später Stunde in der Arena, in der auch Namensgeber Rod Laver sass, in glänzender Spiellaune. Er spielte von Beginn an sehr offensiv und aggressiv, stiess immer wieder ans Netz vor und setzte damit Berdych enorm unter Druck.

Federer schlug Winner um Winner und liess seinem Widersacher nicht den Hauch einer Chance. Am Ende wies die Statistik bei nur 17 nicht erzwungenen Fehlern 40 Winner für den 17-fachen …