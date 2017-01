Bild: EPA/ITALIAN MOUNTAIN RESCUE

«Wir rufen, aber niemand antwortet» ++ mehrere Tote in Hotel nach Lawine in Italien

Mehrere Menschen sind in Farindola am Gran-Sasso-Massiv in der mittelitalienischen Bergregion Abruzzen ums Leben gekommen, nachdem eine Lawine ein Hotel mit 27 Personen getroffen hat. Die Lawine wurde von einem Erdbeben ausgelöst.

Dies berichtete die Nachrichtenagentur ANSA. Mehrere Personen seien verletzt, erklärte der Präsident der Provinz Pescara, wo das Hotel Rigopiano steht.

Zwei Menschen konnten lebend geborgen werden. Dabei handelt es sich um Personen, die per SMS um Hilfe gebeten hatten. «Wir erfrieren», hiess es in der Botschaft.

🚨 Avalanche à Farindola en #Italie. Plusieurs morts parmi les clients et le personnel de l'hôtel 'Rigopiano' (@Agenzia_Ansa) pic.twitter.com/rKzyuk8veC — B3infos (@B3infos) January 19, 2017

Auf Rufe der Rettungskräfte am Ort des verschütteten Hotels in der italienischen Erdbebenregion hat bislang niemand reagiert. «Wir rufen, aber niemand antwortet», berichteten Helfer vom Unglücksort in der Gemeinde Farindola in der Region Pescara der Nachrichtenagentur Ansa zufolge.

Die dramatische Szenerie, die sich den Helfern zeige, sei ein «tragisches Gemisch aus Erdbeben und Lawine». In dem Hotel werden rund 30 Menschen vermutet. Die Rettungskräfte sprechen von vielen Toten.

Die Lawine sei von einem Erdbeben ausgelöst worden, das die Gegend am Mittwochnachmittag erschüttert hatte. Das Hotel sei schwer beschädigt.

Sisma, slavina travolge hotel Rigopiano. Primi soccorsi, due persone in salvo - https://t.co/c3rRgxpbNn pic.twitter.com/C1fvdy8nFi — Millenews (@millenews) 19. Januar 2017

In der Gegend sei die Gefahr weiterer Lawinen gross. Die Rettungsmannschaften konnten sich nur mit Skiern dem Hotel nähern. Ihre Arbeit wurde durch einen Schneesturm erschwert. Die Gegend wird schon seit Tagen von heftigen Schneefällen heimgesucht.

Vier Erdstösse innerhalb weniger Stunden

Fünf Monate nach dem verheerenden Beben von Amatrice haben vier heftige Erdstösse innerhalb weniger Stunden erneut die Region in Mittelitalien getroffen. Am Mittwochabend meldeten die Behörden das erste Todesopfer. Die Leiche sei im Dorf Castel Castagna in der Provinz Teramo unter den Trümmern eines eingestürzten Hauses gefunden worden, teilte der Zivilschutz mit.

Erdbebenwarten zufolge erreichten am Vormittag drei Erdstösse in kurzer Folge Stärken zwischen 5,3 und 5,7 in Tiefen zwischen sieben und 40 Kilometern. Am Nachmittag folgte ein Beben der Stärke 5,1.

Die Erschütterungen waren bis ins etwa 100 Kilometer entfernte Rom zu spüren, wo die U-Bahn evakuiert wurde. Tausende Schüler wurden nach Hause geschickt, und Museen schlossen ihre Pforten.

Bild: EPA/ANSA

Schneemassen erschweren Hilfen

Der viele Schnee mache die Situation in der bergigen Region, die bereits im August und im Oktober von der Naturgewalt heimgesucht worden war, besonders kompliziert, sagte der Chef des Zivilschutzes, Fabrizio Curcio.

Die Bürgermeister der betroffenen Orte setzten Hilferufe ab. «Der Notfall ist nicht das Erdbeben (...), sondern der Schnee», sagte der Bürgermeister von Amatrice, Sergio Pirozzi, laut der Nachrichtenagentur Ansa. Mehr Räumfahrzeuge und Schneefräsen seien notwendig. «Wir haben Ortsteile, die von zwei Meter hohem Schnee isoliert sind.»

Bild: EPA/ANSA

«Es gibt keine Opfer, aber viele Schäden. Einige Orte sind bereits seit 48 Stunden ohne Strom», sagte der Präsident der Region Abruzzen, Luciano D'Alfonso, dem Journal des Zivilschutzes.

Bild: EPA/ANSA

Der Bürgermeister der Stadt Ascoli Piceno in den Marken verlangte Hilfe des Militärs. «Hier sind Hunderte Menschen isoliert und ohne Strom», sagte Guido Castelli laut der Zeitung «La Repubblica». «Die Leute sind terrorisiert.» Er sprach von einem «monströsen Notfall».

In der Berggemeinde Campotosto nahe der Abruzzen-Hauptstadt L'Aquila gelang Feuerwehrmannschaften immerhin die Rettung einer Mutter und ihres Kindes aus den Trümmern ihrer Wohnung. Die beiden wurden unterkühlt mit einem Helikopter ins Spital eingeliefert. (gin/sda/apa)