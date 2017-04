Bild: EPA/ANSA

Italien verhindert Terroranschlag und nimmt einen Marokkaner fest

Die italienische Polizei hat am Montag einen 29-jährigen Marokkaner festgenommen, der angeblich einen Anschlag in Italien plante und auf der Suche nach Komplizen war.

Der Mann lebte seit 2008 ohne Aufenthaltsgenehmigung in Italien und war wegen seiner Propaganda für die Terrormiliz «Islamischer Staat» («IS») im Internet aufgefallen.

Das berichteten italienische Medien am Montag. Die Ermittler in Turin bezeichneten den Marokkaner als «extrem gefährlich». Es bestand demnach konkrete Gefahr, dass er seine terroristischen Pläne in Kürze umsetzen würde.

Italien hat in den letzten Monaten mehrere mutmassliche Fundamentalisten aus Gründen der öffentlichen Sicherheit ausgewiesen. (sda/apa)

