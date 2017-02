Vier Bergsteiger im Aostatal tödlich verunglückt

Wetterkapriolen stürzen Europa in Gemüse-Krise – jetzt kommt die Preisexplosion bei Oliven

Wetterkapriolen in Südeuropa haben Gemüse zum teuren Luxus gemacht. Einem Mittelmeerprodukt steht der Preisboom noch bevor: Olivenöl dürfte drastisch teurer werden.

Wer Globalisierung und Klimawandel spüren will, braucht nur in die Gemüseabteilung eines beliebigen europäischen Supermarktes zu gehen: Fast alles ist sehr viel teurer geworden. Die Salatpreise in Deutschland haben sich verdoppelt, in Frankreich kosten Zucchini bis zu fünf Mal so viel wie üblich. Supermärkte in Grossbritannien rationieren Brokkoli und Salatköpfe; ob Tomaten, Paprika oder Auberginen, alles kostet mehr. Der Grund: Wetterkapriolen in Südeuropa.

Fast ein Drittel des europäischen …