Italienische Modeschöpferin Laura Biagiotti ist tot

Die italienische Modedesignerin Laura Biagiotti ist am Freitag 73-jährig in einem Spital in Rom gestorben. Ihre Tochter Lavinia postete auf Twitter ein Bild mit ihrer Mutter. «Für immer zusammen», stand unter dem Foto.

Thanks for all my beloved mum!

Forever together ❤️ pic.twitter.com/kWM9rbb22C — Lavinia Biagiotti (@lavibiagiotti) 25. Mai 2017

Biagiotti hatte sich am Mittwochabend in ihrem Haus in Guidonia am Rande der Hauptstadt plötzlich unwohl gefühlt und war ins Spital eingeliefert worden.

Die gebürtige Römerin wurde in den 1970er-Jahren dank ihrer elegant-femininen Kaschmirkollektionen international bekannt und wird seither auch als «Queen of Cashmere» betitelt. Zudem hatte Biagiotti, die zuletzt einen Weltkonzern führte, zahlreiche Parfüms auf den Markt gebracht. (sda/apa)

