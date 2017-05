Cosa Nostra erschiesst ehemaligen Mafia-Boss auf offener Strasse

Flüchtiger Mafia-Boss beim Grillieren mit seiner Frau festgenommen

Die italienische Polizei hat einen seit Monaten flüchtigen Mafia-Boss beim Grillieren mit seiner Frau in der Toskana ertappt und festgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erfolgte der Zugriff am Vortag in der Kleinstadt Massa e Cozzile bei Pistoia, wo sich das Paar gerade auf einem Balkon aufhielt.

Der 56-jährige Sizilianer Concetto Bonaccorsi war im vergangenen Jahr von einem dreitätigen Freigang nicht ins Gefängnis in Neapel zurückgekehrt. Bonaccorsi verbüsst eine lebenslange …