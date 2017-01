Da schneit's einmal in Süditalien, und schon spielen sie Winter-Olympia

Der Schnee ist da! Aber nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Nachbarn im Süden. So beispielsweise in Toritto, einer Gemeinde in Apulien mit 8'500 Einwohnern.

Tagelang wurden dort die Bewohnerinnen und Bewohner eingeschneit. Weil eine klassische Schneeballschlacht allerdings viel zu langweilig ist, haben sie kurzerhand beschlossen, die Olympischen Winterspiele 2017 auszurufen.

Mehrere Facebook-Events luden Menschen aus dem ganzen Land ein, bei den Fake-Spielen mitzumachen. Und …