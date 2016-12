Bild: AP/Kyodo News

Brand in Restaurant in Japan greift auf 140 Häuser über

In der japanischen Küstenstadt Itoigawa ist am Donnerstag in einem chinesischen Restaurant ein Brand ausgebrochen. Bei starkem Wind weitete sich das Feuer aus und griff auf mindestens 140 weitere Gebäude über, wie The Japan News berichtet.

Die Stadtregierung von Itoigawa verfügte die Evakuierung von 586 Personen in 273 Haushalten. Das Feuer wütet in einem Shopping-Quartier in der Nähe des Bahnhofs und breitet sich nach Norden in Richtung Meer aus.

