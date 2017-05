Attacke auf libyschen Stützpunkt: 141 Menschen bei offenbarer Massenhinrichtung getötet

In der totalen Symbiose wird nicht mehr gefickt.

Liebe Kafi! Ich finde es toll wie du stets unverblümte Worte findest. Ich lebe in einer tollen, machmal explosiven, aber liebevollen Beziehung mit 6mt Baby. Wir reflektieren uns, entwickeln uns rasant weiter. Aber wir können uns gegenseitig kaum abgrenzen. Gegenseitig sich sorgen, gegenseitig sich von Launen anstecken. Wir haben Empathie, aber Leiden zu oft mit. Sich von Problemen abgrenzen, ohne zu denken, dass die Liebe dadurch leidet. Hast du einen Tipp für einen Trigger im Alltag? Danke. Eve, 35

Liebe Eve,Oh, Abgrenzung! Eins meiner Lieblingsthemen! Danke für Ihre Frage! Das Thema ist so ein spannendes, weil es von ganz vielen Menschen missverstanden wird. Viele verwechseln es nämlich mit Egoismus und das ist es in Tat und Wahrheit nicht, im Gegenteil! Menschen, die sich nicht abgrenzen können, tun anderen nämlich nicht gut, sondern sind stattdessen ganz oft eine Zumutung. Trotzdem ist es in unserer Gesellschaft verpönt, wenn man sich zu bewusst abgrenzt. Man gilt dann als Egomane …