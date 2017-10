Katalonien: 90 Prozent stimmen für Unabhängigkeit ++ Generalstreik am Dienstag

Mit einer umstrittenen Volksabstimmung über die Loslösung von Spanien fordert die katalanische Region die Zentralregierung in Madrid heraus.

Das Wichtigste

Die Katalanen haben beim «illegalen» Referendum mit 90 Prozent für die Abspaltung von Spanien gestimmt. Damit hat die Region laut dem katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont das Recht auf einen eigenen Staat gewonnen. Die Unabhängigkeit werde innert 48 Stunden ausgerufen.

Die Polizei versuchte am Wahltag mit massiver Gewalt, das Referendum zu verhindern. Laut jüngsten Angaben wurden dabei über 800 Personen verletzt.

Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy rechtfertigte derweil den harten Einsatz der Polizei. Der Rechtsstaat habe sich durchgesetzt. Er appellierte an die katalanische Regionalregierung, nicht mehr weiter diesen Weg zu gehen, der nirgendwo hinführe. Es sei keine Volksabstimmung, «sondern eine Inszenierung» gewesen.

Puigdemont forderte die Europäische Union auf, sich direkt in den Konflikt zwischen Barcelona und Madrid einzuschalten. «Wir sind europäische Bürger und leiden unter Verletzungen von Rechten und Freiheiten». Die EU müsse daher «schnell handeln».

Gewerkschaften in Katalonien haben für Dienstag einen Generalstreik angekündigt.

Wahllokal in Katalonien gewaltsam gestürmt 1m 2s Wahllokal in Katalonien gewaltsam gestürmt Video: srf

Die aktuellen Ereignisse:

Ticker: Referendum in Katalonien

Vielerorts friedlich

Auf Fotos war zu sehen, dass die Polizei zum Teil auch Gummigeschosse einsetzte. Mehrere Menschen bluteten im Gesicht, darunter auch ältere Bürger. Die katalanische Regierung sprach von über 330 Verletzten, darunter mehrere Schwerverletzte.

Die Guardia Civil ist seit der Unterdrückung der Region unter dem Franco-Regime in Katalonien äusserst unbeliebt.

Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, erklärte, die Sicherheitskräfte hätten auch Gummigeschosse und Schlagstöcke eingesetzt und sprach von einem «ungerechtfertigten, irrationalen und unverantwortlichen» Gewalteinsatz. Er sagte an die Adresse der Regierung des spanischen Regierungschefs Mariano Rajoy: «Es ist alles gesagt, die Schande wird sie auf ewig begleiten.»

Die Menschen reagierten friedlich auf die Aktionen der Polizei, hielten ihre Hände in die Höhe und stimmten Lieder an. Einige gingen mit Blumen in den Händen auf die Sicherheitskräfte zu. «Wir sind friedliche Leute!», riefen die Bürger in Sprechchören.

Bild: EPA/EPA

An vielen Orten war überhaupt keine Polizei zu sehen, und die Wähler standen in langen Schlangen vor den Urnen an. «Bei uns läuft alles rund, die Wahllokale sind offen und die Bürger wollen wählen», sagte der Bürgermeister des Ortes Arenys de Munt nordöstlich von Barcelona. «Das ist Demokratie.»

Insgesamt seien 73 Prozent der insgesamt 3215 Wahllokale funktionstüchtig, erklärte der Sprecher der katalanischen Regionalregierung, Jordi Turull. Eine unabhängige Überprüfung dieser Angabe war zunächst nicht möglich.

Puigdemont ist seit Anfang 2016 Chef der Generalitat (Regionalregierung). Im Juni 2017 hatte er bekanntgegeben, dass er am 1. Oktober ein Referendum über die Abspaltung der Region abhalten wolle. Seither hatte er gegen den Widerstand aus Madrid eisern am Plan festgehalten.

Unter Berücksichtigung der Störungsaktionen aus Madrid würde die Abgabe von einer Million Stimmen «einen überragenden Erfolg» darstellen, sagte am Samstag Jordi Sánchez, der Präsident der separatistischen Bürgerinitiative ANC. Bei einem Sieg des «Ja»-Lagers will Barcelona schon in den Tagen nach der Abstimmung die Unabhängigkeit von Spanien ausrufen.

Bild: EPA/EFE

(dsc/sda/dpa/reu)

Spanische Grenzpolizei überwältigt Angreifer 32s Spanische Grenzpolizei überwältigt Angreifer Video: srf/SDA SRF

Das könnte dich auch interessieren: Grottengeflüster: Wie war das wirklich mit Hefners Playboy Mansion und den Hasen? Endlich wieder ein Nobelpreis für die Schweiz? Es gibt Hoffnung... Giftmord an Kims Halbbruder: Prozess gestartet «Fifa 18» im grossen Test: Drei Redaktoren, drei Meinungen Die Liste der 50 besten NHL-Spieler – Josi büsst 8 Plätze ein, Crosby nicht mehr die 1 Dieser Schweizer Jurist will die freie Zuwanderung – aber nicht gratis Wenn du jemanden triffst, der denselben dümmlichen Humor teilt: PICDUMP! Die Legende hat wieder zugeschlagen – Varela wird gesperrt und zwar lange New York, in diesen Momenten hasse ich dich ein wenig! Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo