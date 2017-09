Von wegen warmer Herbstbeginn: Heute schneit es schon bis tief runter 😱

Während Tropenstürme die Karibikregion heimsuchen, hält bei uns mit Tief «Quasimodo» schon der Winter Einzug. So dürften sich die Bewohner von Andermatt am Sonntagmorgen die Augen gerieben haben. Der Bergort auf rund 1400 Metern Höhe ist unter einer weissen Decke aufgewacht!

Wie Meteonews mitteilt, schneit es am Sonntag etwa im Bündnerland gebietsweise bis auf 1000 Meter runter. Wer also heute in die Berge fahren will, sollte sich über die Strassenzustände informieren.

Im Flachland hingegen …