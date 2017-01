Bild: FAZRY ISMAIL/EPA/KEYSTONE

Suche nach dem vermissten Flug MH370 der Malaysia Airlines wird eingestellt

Fast drei Jahre nach dem ungeklärten Verschwinden des Flugs MH370 der Fluglinie Malaysia Airlines ist die Suche nach der Maschine eingestellt worden, wie die Koordinierungsstelle für die Suche am Dienstag im australischen Sydney mitteilte. An Bord der Maschine, die am 8. März 2014 von den Radarschirmen verschwand, waren 239 Menschen.

Weitere Informationen folgen in Kürze ...

