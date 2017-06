Wegen «herrenlosem» Rucksack – Easyjet-Flug  landet unplanmässig in Köln-Bonn

USA wollen Laptops im Handgepäck auch für Europa verbieten – Zürich bereitet sich vor

Die USA prüfen eine Ausweitung des Verbots von Laptops in der Kabine auf Flügen von europäischen Flughäfen aus in die USA. Der Flughafen Zürich stellt sich auf Änderungen ein.

Das amerikanische «Department of Homeland Security» (DHS) könnte die Flugzeit für Schweizer, die in die USA fliegen, schon bald sehr viel langweiliger machen. Wie Reuters berichtet, könnten die US-Behörden heute eine Ausweitung des Verbots von elektronischen Geräten in der Kabine auf Europa ausweiten.

Bisher war es Passagieren, angeblich wegen Terrorgefahr, verboten, grössere elektronische Geräte als Smartphones in die Kabine mitzunehmen, wenn sie von zehn Flughäfen im Nahen Osten oder …