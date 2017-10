International

Edelweiss-Airbus muss in Halifax zwischenlanden



Ein Airbus A340 der Fluggesellschaft Edelweiss Air musste am Dienstag im kanadischen Halifax ausserplanmässig landen. Grund dafür war ein medizinischer Notfall an Bord der Maschine. Das Flugzeug befand sich auf dem Rückweg vom mexikanischen Cancún nach Zürich.

Die Person musste anschliessend am Boden ärztlich betreut werden, wie die Edelweiss Air auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda mitteilte. Sie bestätigte eine entsprechende Meldung von Blick online.

Nach der Landung kurz nach 6 Uhr Schweizer Zeit in Halifax blieb der Flieger für etwas mehr als eine Stunde am Boden und setzte anschliessend seine Reise fort. Er wurde um 13.15 Uhr in Zürich erwartet. (sda)

