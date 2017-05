«El Licenciado» geschnappt: Mächtiger Drogen-Boss in Mexiko gefasst

In Mexiko ist einer der Anführer des Drogenkartells von Sinaloa gefasst worden. Soldaten hätten Dámaso López Núñez alias «El Licenciado» festgenommen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Medienberichten zufolge wurde er am frühen Morgen in einem Wohnviertel in Mexiko-Stadt gestellt.

«El Licenciado» (Der Akademiker) galt als ein möglicher Nachfolger des Anfang des Jahres in die USA ausgelieferten Drogenbosses Joaquín «El Chapo» Guzmán. Er soll zuletzt mit den Söhnen von «El Chapo» um die Macht im Sinaloa-Kartell gekämpft haben.

López Núñez war vor seiner kriminellen Karriere ein ranghoher Justizvollzugsbeamter. Er soll «El Chapo» 2001 bei dessen erstem Ausbruch aus einem Hochsicherheitsgefängnis geholfen haben. Das Finanzministerium in Washington setzte López Núñez 2013 auf die Schwarze Liste und verbot US-Bürgern jede Art von Geschäftsbeziehung mit ihm. (sda/dpa)

